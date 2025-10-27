Envigado adelanta programas para MiPymes locales; estos son los detalles

Envigado en Antioquia busca fortalecer la economía mediante programas dirigidos a sus empresarios. Por ello, en este último semestre adelantaron iniciativas como Envigado Exporta, Tendero Innovador, Empresas Sostenibles y Envigado Transforma, impulsando la formación, el crecimiento y la proyección de las empresas locales, con el propósito de generar mayores ganancias y abrir nuevas oportunidades de mercado.
A detalle, Envigado Exporta, en alianza con ProColombia, acompaña a las empresas del municipio en procesos de internacionalización, fortaleciendo su capacidad productiva y competitiva para ingresar a mercados globales.
Por su parte, Tendero Innovador capacita a comerciantes de barrio en gestión, servicio y marketing, modernizando los pequeños negocios que son motor de la economía local.
Adicionalmente, Empresas Sostenibles, que desarrollado junto a la Corporación Empresarial Prosur, promueve la adopción de prácticas responsables y modelos de economía circular que optimizan costos y reducen el impacto ambiental.
Por último, Envigado Transforma es el programa que impulsa la digitalización de las MiPymes y la adopción de herramientas tecnológicas para mejorar productividad, competitividad y acceso a nuevos clientes.
Con esta estrategia integral, Envigado apunta a ser líder en innovación económica, con una visión empresarial orientada a la sostenibilidad, la transformación digital y la proyección internacional.