A pesar de una leve aceleración en el pronóstico de actividad, el desempeño productivo de Colombia continúa reflejando una dinámica moderada.
Según el más reciente reporte del Grupo Cibest (Bancolombia) con corte a junio de 2026, la economía nacional se expandió a un ritmo estimado de 2,7 % anual durante el segundo trimestre del año.
Este resultado, aunque superior al 2,1 % observado en el mismo periodo de 2025, ratifica la tesis de que el país sigue creciendo por debajo de su potencial.
Al consolidar las cifras del primer semestre, se estima una expansión del 2,4 % anual, un nivel que los analistas continúan evaluando en un contexto de recuperación que no logra tomar el impulso esperado.
El pronóstico de crecimiento del 2,7 % para el segundo trimestre representa un ajuste al alza de 10 puntos básicos frente a lo estimado en mayo. Con este dato, la proyección de Bancolombia se alinea con la expectativa media del consenso de analistas del mercado (de acuerdo con el forecast de LatinFocus), que también sitúa el crecimiento en el 2,7 %.
No obstante, al observar la comparación mensual, la serie ajustada por efecto estacional del índice NowCast exhibió una contracción del 1,2 %. Así mismo, al contrastar el desempeño de junio de 2026 frente al mismo mes del año anterior, se evidencia un ritmo menos dinámico, con un crecimiento del 1,9 % anual, cifra 0,5 puntos porcentuales menor a la registrada en mayo (2,4 %).
Comportamiento sectorial: contraste y desaceleración
El análisis del segundo trimestre de 2026 muestra un mapa productivo marcado por contrastes entre actividades.
Por un lado, se destaca el impulso positivo a junio en recreación (9,7 %), financiero (6 %), industria (3,7 %), agricultura (3, 5%) y servicios profesionales (2,1 %). Por su parte, sectores como la administración pública (4,8 %), el comercio (4 %), los servicios públicos de energía (2,7 %) y el sector inmobiliario (2 %) mantienen un ritmo de crecimiento constante.
En contraste, el sector constructor muestra una marcada desaceleración al terminar el segundo trimestre, cerrando con un crecimiento del 0,6 %. Por otro lado, la minería fue el único sector que presentó una contracción, situándose en -0,5 % al cierre del periodo.
Este balance sectorial subraya que, si bien existen focos de recuperación, la debilidad en frentes clave como la construcción y la caída en la actividad minera siguen pesando sobre el potencial de crecimiento agregado de la economía colombiana.