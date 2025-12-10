Equipo campeón de América subastará todas las camisetas usadas en la final por sus jugadores

El Club Atlético Lanús, campeón de la Copa Sudamericana 2025, abrió una subasta oficial de las camisetas usadas en la final contra Atlético Mineiro. Todas las prendas son originales, utilizadas por los jugadores durante el partido decisivo, y su autenticidad está certificada por la compañía especializada en coleccionismo deportivo SUIG Legacy, mediante tecnología NFC que permitirá validar su uso real e histórico.
Los precios de salida, características de cada prenda y el estado de las pujas pueden verse en tiempo real, lo que convierte cada casaca en una pieza de colección con valor documental y comercial.
Este movimiento marca una iniciativa inédita en el fútbol sudamericano: ningún otro club de la región había abierto una subasta oficial de todas las camisetas de una final continental. Lanús apuesta así por una estrategia de ‘fan engagement’ combinada con el coleccionismo deportivo, un modelo que sigue ganando fuerza.
El mercado de camisetas usadas: Récords históricos
En Colombia, uno de los clubes que ha adoptado formalmente este modelo de subasta es Atlético Nacional. En marzo de 2023, el club firmó una alianza con la empresa holandesa MatchWornShirt para la subasta de camisetas usadas en partidos oficiales, convirtiéndose en el primer club del país en hacerlo.
La recaudación de estas subastas está dirigida a causas benéficas: los fondos van a organizaciones como la fundación que ofrece tratamiento cardiológico a niños de bajos recursos, y otra que brinda hogar a menores con cáncer.
Otros clubes europeos como Wolverhampton, Mónaco, Barcelona o Real Madrid también han subastado camisetas de jugadores para obras benéficas o para coleccionistas. Sin embargo, nunca al nivel y escala de lo que piensa hacer el equipo argentino campeón de Sudamérica.
El valor de camisetas usadas en partidos memorables crece sin precedentes. El récord absoluto lo tiene la camiseta que vistió Diego Maradona en el partido entre Argentina e Inglaterra en el Mundial de 1986 (con los goles famosos “La mano de Dios” y el “Gol del Siglo”). Esa prenda se vendió en 2022 por aproximadamente US$8,95 millones, según certificó el libro de récords Guinness World Records.
Otro caso reciente es el de Lionel Messi: seis camisetas usadas por él durante la campaña campeona de Argentina en el Mundial de Qatar 2022 fueron subastadas en diciembre de 2023. El lote alcanzó US$7,8 millones, todo un hito en el mercado del coleccionismo deportivo.
Antes de esos récords, en 2002 la camiseta que vistió Pelé en la final de la Copa del Mundo de 1970 se vendió por US$210.300. (para entonces un número elevado y casi sin precedentes).