Eric Labrador asume la gerencia general de Grupo Oikos

El Grupo Empresarial Oikos designó a Eric Labrador como nuevo gerente general. El directivo tendrá el reto de liderar los proyectos de infraestructura, vivienda y soluciones logísticas que viene trabajando este conglomerado referente en el sector inmobiliario.
Labrador cuenta con estudios de ingeniería industrial de la Universidad Javeriana, y una especialización en la misma institución en gerencia financiera.
El Grupo destacó que la llegada del ingeniero al cargo se da tras una destacada carrera dentro del mismo, tiempo durante el cual desempeñó diversos roles estratégicos que han sido fundamentales para la expansión y consolidación de la compañía en el mercado nacional.
Algunas de esas labores incluyen estar al frente de la gerencia de Tesorería, ser miembro de la Junta Directiva, auditor de calidad, y miembro de Comité Paritario.
Luis Aurelio Díaz, presidente del Grupo Oikos, destacó que “la designación de Labrador no es solo un reconocimiento a su antigüedad, sino a su impecable gestión y resultados tangibles logrados durante un cuarto de siglo”
Díaz también resaltó que su profundo conocimiento de la cultura organizacional de Oikos, sumado a su visión innovadora, lo posicionan como un líder idóneo para guiar al Grupo hacia sus objetivos de la década 2030.
“Estamos seguros de que bajo su liderazgo, la compañía continuará transformando el panorama empresarial y social del país”, añadió.
Cabe destacar que este es un nuevo cargo que se crea en la compañía, por lo que Luis Aurelio Díaz se mantendrá al frente de la presidencia.
