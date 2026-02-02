Karen Schutt dejó de ser viceministra de Energía y es nueva comisionada de la CREG

Karen Schutt, quien se desempeñaba como viceministra de Energía en el Ministerio de Minas y Energía, fue nombrada como la sexta comisionada experta de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Con esta decisión, el Gobierno colombiano vuelve a completar todos los puestos en el organismo encargado de establecer la regulación.
Con el fin de que se pudiera ejecutar la medida, Schutt renunció el 30 de enero de 2026 a su cargo, renuncia que fue aceptada. Cabe mencionar que esta designación se da tras la salida de Orlando Velandia, quien no solo se desempeñaba como comisionado experto de la entidad, sino que también fue presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Por su parte, Víctor José Paternina fue nombrado viceministro en su reemplazo en la cartera energética.
Schutt es administradora de empresas de la Universidad Javeriana, con especializaciones en hidrocarburos de la Universidad Industrial de Santander, en relaciones internacionales y negociación de la Universidad de los Andes, y en negocios internacionales de la Universidad de East London, en el Reino Unido.
Su experiencia profesional incluye cargos en el Ministerio de Ambiente, la Superintendencia de Servicios Públicos, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y Electricaribe, entre otras organizaciones del sector fiduciario y energético. Según el Gobierno, su trayectoria ha estado enfocada en planeación energética, inversión sostenible, relacionamiento institucional y formulación de políticas públicas en el sector.
Por su parte, Víctor José Paternina se encuentra en la Dirección de Energía Eléctrica. Es ingeniero en esta área de la Universidad del Norte, con especializaciones en alta gerencia y en dirección y gestión de proyectos, y actualmente cursa una maestría en administración en la Universidad de los Andes. Su experiencia se ha concentrado principalmente en la Empresa de Servicios Públicos del Caribe, Air-e, donde se ha desempeñado como técnico de proyectos electrónicos, coordinador de proyectos de electrificación y gerente de proyectos.
Cabe recordar que actualmente la CREG está conformada por los comisionados expertos William Mercado, Fanny Guerrero, Adriana Jiménez, Ángela Patricia Álvarez y el director de la entidad, Antonio Jiménez. Con este nombramiento, Schutt se une al equipo regulador.