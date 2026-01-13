Adriana Jiménez es la nueva comisionada de la CREG: ya fueron nombrados todos los expertos

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, nombró a Adriana Jiménez como nueva comisionada de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Con esto, la mesa del organismo que ejerce como regulador del sistema energético y gasífero de Colombia se completó, ya que la entidad requería de seis comisionados expertos para dictar los lineamientos y cumplir las metas de política energética del Gobierno.
Jiménez es economista con maestría también en economía y políticas públicas, y cuenta con 26 años de experiencia en el sector energético en evaluación ambiental, regulación y gestión de proyectos de infraestructura, según información proporcionada por el organismo. Cuenta con especializaciones en derecho de competencia, libre comercio y gestión de proyectos.
Se desempeñó en el Departamento Nacional de Planeación (DNP), y que en la misma CREG fue asesora y comisionada encargada. También pasó por el Ministerio de Minas y Energía y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), lugar en el que coordino temáticas relacionadas con la transición energética.
Vale recordar que para finales de 2025, de los seis expertos requeridos, solo había cuatro y uno de ellos ejercía a la vez como presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Mientras que en las primeras semanas de 2026 no solo se nombró a Jiménez, sino a Ángela Álvarez.
Destacado: Ángela Álvarez se convirtió en la quinta comisionada de la CREG; asumió el 2 de enero de 2026
La entidad reiteró que el nombramiento de la comisionada se hizo para avanzar en actualización metodológica y transición energética. Hasta la fecha, los comisionados son los siguientes:
- Antonio Jiménez, director de la entidad.
- Fanny Guerrero, comisionada.
- Orlando Velandia, comisionado encargado y presidente de la ANH.
- Ángela Álvarez, comisionada.
- William Mercado, comisionado.
- Adriana Jiménez, comisionada.