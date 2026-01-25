Errores que debe evitar en la declaración de renta para no tener sobrecostos

Para miles de colombianos, la declaración de renta correspondiente al año gravable 2025 fue su primer acercamiento con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
Y aunque cumplir con esta obligación es clave para evitar sanciones, Carlos Neira, socio de impuestos & servicios legales de Kpmg advierte que muchos contribuyentes siguen cometiendo errores que pueden traducirse en multas, intereses y sobrecostos innecesarios.
De acuerdo con el especialista en temas tributarios, una buena planeación y el conocimiento de los errores más comunes pueden marcar la diferencia entre una declaración tranquila y un dolor de cabeza financiero.
Destacados: Icetex bajó tasas de interés a quienes accederán a créditos educativos: También aplicará a deudores
Errores más frecuentes al momento de declarar renta
Neira comparte los errores más frecuentes al declarar renta y cómo evitarlos para no terminar con sanciones o multas:
En primer lugar, asumir que la situación fiscal es igual al año anterior: Haber presentado la declaración en 2025 no significa que automáticamente se deba hacer en 2026. Igualmente, no haberlo hecho no implica que no lo sea por el año gravable 2026.
Los topes de ingresos, patrimonio, consumos con tarjeta, consignaciones y compras cambian cada año. Antes de dar por hecho, se debe verificar si se cumplen las condiciones que establece la DIAN.
Como segundo punto, dejar todo para última hora: Preparar la declaración a contrarreloj aumenta el riesgo de errores, omisiones y consecuentes sanciones por corrección, inexactitud y/o extemporaneidad.
Luego está lo de olvidar ingresos adicionales: Arriendos, trabajos independientes, comisiones, rendimientos financieros o ganancias ocasionales suelen olvidarse. No reportarlos genera inconsistencias que la DIAN detecta fácilmente con sus cruces de información.
Otro error es ignorar deducciones y beneficios tributarios: Muchos contribuyentes pagan más de lo necesario por desconocer beneficios como deducciones por dependientes, intereses de vivienda, aportes voluntarios a pensiones o cuentas AFC. Una buena asesoría puede ayudar a optimizar legalmente la declaración.
Posteriormente, errores en la información: Datos mal digitados, diferencias entre lo reportado y los certificados, o errores en la identificación del contribuyente son causas frecuentes de requerimientos y sanciones.
Por último, no conservar los soportes: La DIAN puede solicitarlos hasta cinco años después. Si no se guardan, las personas quedan sin herramientas para responder ante una fiscalización.
En ese sentido, los expertos coinciden en que la educación financiera y tributaria, junto con el uso de herramientas digitales y asesoría especializada, es fundamental para cumplir correctamente con la obligación y evitar sobrecostos en 2026.