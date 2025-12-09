Escándalo en el fútbol argentino: Justicia allana a la AFA y hay 17 clubes investigados por presunto lavado de dinero

La justicia argentina realizó este martes 35 allanamientos simultáneos en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la Liga Profesional y en 17 clubes del país, como parte de una investigación por presunto lavado de dinero vinculado a la financiera Sur Finanzas.
La orden fue emitida por el juez federal Luis Armella, quien movilizó cerca de 50 móviles policiales para ejecutar los operativos en Buenos Aires y otras zonas del país.
La causa busca determinar el origen del dinero manejado por Sur Finanzas, empresa que en los últimos tres años pasó de tener presencia regional a convertirse en patrocinador frecuente de torneos y equipos del fútbol argentino.
Según la denuncia presentada por la Dirección General Impositiva, la compañía habría ejecutado movimientos millonarios que no coinciden con su actividad declarada y que podrían haber sido canalizados a través de contratos con instituciones deportivas.
Entre los clubes allanados figuran Racing, San Lorenzo, Independiente, Banfield, Barracas Central, Argentinos Juniors, Morón, Deportivo Armenio, Excursionistas, Brown de Adrogué, Acassuso y Los Andes, entre otros.
En todos los casos, los agentes de investigación ingresaron en busca de contratos, facturas, soportes electrónicos y cualquier registro contable que permita reconstruir el flujo de dinero entre los equipos y la financiera.
La fiscal del caso, Cecilia Incardona, ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de los 17 clubes investigados para cruzar información en tiempo real. Este procedimiento permite acceder inmediatamente a los movimientos financieros, declaraciones tributarias y cuentas vinculadas con Sur Finanzas, un paso clave para determinar si existió o no un circuito de lavado.
¿Qué es Sur Finanzas y por qué está en el centro del caso?
Sur Finanzas es una empresa radicada en la localidad de Adrogué, en la provincia de Buenos Aires. Hasta hace pocos años tenía operaciones limitadas, pero en los últimos tres años empezó a aparecer como patrocinador de torneos nacionales de la AFA y de varios clubes profesionales y de ascenso.
Ese crecimiento rápido despertó la atención de los organismos de control. La denuncia asegura que la firma habría manejado recursos muy superiores a los justificables para una empresa de su tamaño.
Esto llevó a la primera intervención de la justicia el pasado 1 de diciembre, cuando se allanó la sede de la financiera y la del Club Atlético Banfield, que también está incluido en la investigación actual.
El objetivo central de la causa es identificar si Sur Finanzas utilizó al fútbol argentino como canal para mover dinero de origen no declarado, aprovechando los contratos de patrocinio y acuerdos comerciales con instituciones deportivas.
¿Cómo puede impactar en el fútbol argentino?
Este megaoperativo no tiene precedentes recientes en el fútbol argentino por la cantidad de instituciones involucradas: AFA, la Liga Profesional y 17 clubes al mismo tiempo.
Según datos del mercado citados por fuentes de la investigación, los patrocinios provenientes de empresas financieras crecieron más de 20 % en Argentina desde 2023, un fenómeno similar al observado en ligas sudamericanas, incluida la colombiana.
Además, es una señal sobre la necesidad de mayor supervisión a los nuevos actores comerciales que ingresan al deporte con inversiones aceleradas.
Recomendado: El fútbol argentino logró la cláusula más alta de la historia para un jugador: ¿Se rompe el mercado?
Hasta el momento, los clubes involucrados han sacado comunicados aclarando la situación a través de sus redes sociales. La justicia continuará con el análisis de la documentación incautada y con el cruce de datos fiscales para determinar responsabilidades y posibles vínculos del fútbol con un esquema de lavado de dinero.