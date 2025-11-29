Aislamiento y riesgo de intervención: escenarios «críticos» que enfrenta Venezuela

El panorama en Venezuela cada vez se complica más, especialmente por los últimos sucesos relacionados con una posible intervención militar por Estados Unidos y la sanción a diversas aerolíneas por parte de Nicolás Maduro.
La situación ha despertado preocupación a nivel global, por lo que Valora Analitik consultó con Germán Darío Valencia, profesor del instituto de estudios políticos de la Universidad de Antioquia, quien enfatizó que Venezuela, “además de tener un régimen que cuenta con pocos recursos para poder hacer sus políticas públicas, programas sociales y demás, ahora está cerrándose cada vez más al mundo”, esto relacionado con la decisión que tomo su presidente de que Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines, Iberia, TAP y Gol no puedan volar en su territorio.
Por su parte, el segundo panorama lo catalogó como riesgoso y lleno de incertidumbre para toda la población. “Un régimen que sabe que en cualquier momento puede entrar Estados Unidos”, señaló el experto.
Este medio también habló con Luis Fernando Trejos, profesor e investigador de la Universidad del Norte, quien señaló que además del autoritarismo que vive el país, se enfrentan a una economía frágil y una institucionalidad que cada vez pierde más terreno.
¿Se puede pensar en un diálogo?
Al consultarles por una salida negociada, Valencia explicó que, aunque un diálogo siempre estará en la mesa, ha podido evidenciar en los últimos años que la fuerza se está imponiendo, es decir, “hace 8 o 10 años no pensábamos que nuevamente en el mundo iba a tener tantos conflictos, pero viendo todo lo que ha pasado con Ucrania y Rusia, Palestina e Israel y en América Latina con Venezuela, la fuerza parece ser que se está imponiendo”.
Sin embargo, considera que para Estados Unidos lo mejor que podría establecerse en este momento es un diálogo donde el gobierno venezolano tome la decisión de entregar el poder y un cambio, pero no en tres años como pensaban, sino mucho más rápido”.
Por su parte, Trejos afirmó que “el diálogo puede llegar en una fase más avanzada de la tensión, en la medida que EE. UU. profundice o aumente el ejercicio militar en el Caribe y eventualmente realice alguna actividad armada en suelo venezolano, eso podría precipitar una transición negociada”.
Intervención militar y posibles escenarios
Con relación a una posible intervención militar, el profesor de la Universidad de Antioquia dijo que está muy cerca.
“La primera etapa fue traer armas y desplazar los buques; hoy tiene una gran cantidad de hombres y mujeres armados en el mar esperando a ver qué hacen. Posteriormente, la forma como ha actuado Estados Unidos está mostrando que la segunda etapa fue utilizar las armas para evitar el traslado de barcos y de embarcaciones hacia Estados Unidos, por lo que hay un bloqueo físico y militar”.
Por último, se refirió a que la tercera etapa ya fue anunciada y es que “posiblemente van a empezar por tierra a atacar. la intervención militar ya se está dando y ya se está buscando ponerle fin al régimen de Nicolás Maduro”.
Pero también advirtió la gravedad que tiene para el resto de los países Latinoamericanos y el mundo en general. “Aceptar que un país como Estados Unidos intervenga otro país simplemente porque allí se está produciendo la droga, droga que se está produciendo en todas partes, es aceptar también que intervenga otros países”.
No obstante, el profesor de la Universidad del Norte explicó que la intervención militar no se puede descartar, pero “no se puede afirmar que sea con desembarco de tropas de Estados Unidos, quizás podríamos estar enfrentando un escenario de bombardeos sobre blancos estratégicos que pueden ser de infraestructura económica o del gobierno, con el fin de acelerar la eventual transición o presionar”.
Para Germán Darío Valencia, América Latina observa el avance de la crisis con preocupación. Colombia, señaló el experto, sería el país más afectado por una eventual intervención debido a su cercanía geográfica y su rol como principal receptor de migrantes venezolanos.
“Una eventual intervención traería nuevas oleadas masivas de desplazamiento, impactos militares, económicos y políticos, y riesgos para la autonomía y estabilidad regional”.
Como complemento, Luis Fernando Trejos expuso un colapso del control territorial en amplios sectores de la geografía venezolana. También mencionó que Colombia se vería afectada ya que se produciría otra oleada migratoria, especialmente los municipios de la frontera, generándose una crisis social.
Sobre el tema de las aerolíneas sancionadas, ambos coincidieron es que esa decisión lo que hace es aislar mucho más al país, convirtiéndose en un Corea del Norte de América del Sur.
Por último, a pesar de todo lo que está sucediendo, consideran que no se puede afirmar que la salida de Nicolas Maduro del poder esté cerca, sin embargo, “tenemos a una Venezuela que está acorralada y que empieza a tener un bloqueo cada vez mayor”.