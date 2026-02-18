Bogotá volverá a ser el epicentro de la industria editorial en Colombia. La Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) 2026 se realizará del 21 de abril al 4 de mayo y tendrá a India como país invitado de honor.
Organizada por la Cámara Colombiana del Libro y Corferias, la feria llegará a su versión 38 con presencia en los 23 pabellones del recinto ferial
India participará por primera vez como invitado de honor, con una delegación que incluirá autores y representantes del sector editorial.
El negocio editorial: más de 1.200 citas y expectativa por US$5 millones
La FILBo vuelve a apuntarle al componente profesional. El Salón Internacional de Negocios se realizará el 27 y 28 de abril, y reunirá a actores del sector para negociar compra y venta de títulos y derechos.
En la edición 2025 se concretaron 1.275 citas de negocios, con la participación de 27 compradores internacionales de 12 países y cinco becarios del Fellowship Program. Las reuniones dejaron una expectativa de negocios cercana a US$5 millones.
Además del salón, se mantendrán encuentros profesionales para editores, ilustradores, traductores y demás actores de la cadena del libro, en un esfuerzo por fortalecer el ecosistema editorial colombiano.
Autores confirmados y agenda académica
La organización ya confirmó una primera lista de invitados. Estarán el argentino Patricio Pron, el filósofo británico John Sellars, el francés Benoît Coquil, la mexicana Dhalia de la Cerda, la rusa Anna Starobinets y las españolas Ana Alcolea y Júlia Salander. También participará el diseñador gráfico Gonzalo García Barcha, hijo de Gabriel García Márquez.
La programación incluirá además conmemoraciones literarias como el centenario de Suenan timbres de Luis Vidales, los 50 años del fallecimiento de Gonzalo Arango y León de Greiff, y el centenario del nacimiento de Rocío Vélez de Piedrahíta.