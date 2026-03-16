Especial | El nudo en la frontera Colombia – Ecuador: Crónica de una guerra comercial que asfixia el sur

Alrededor de una olla comunitaria, el vapor del guiso intenta combatir el frío cortante de la frontera. Allí se sienta Óscar Obando, presidente del Comité Gremial de Trabajadores de la frontera de Ipiales, rodeado de rostros que comparten la misma incertidumbre.
Sus dos hijos estudian comercio exterior, una herencia lógica en una tierra donde la aduana es el pulso del hogar. Obando, importador de arroz por oficio y líder por necesidad, suelta una frase que resume el sentir de una región: “¿De qué les va a servir una carrera, si esto no se soluciona?”.
Obando reconoce que su posición es privilegiada, pero no se queda en casa. Sale a liderar el bloqueo, a exigir que el Palacio de Nariño y el Palacio de Carondelet hablen el mismo idioma. Porque mientras los presidentes miden fuerzas, en el puente de Rumichaca el futuro se queda varado en contenedores.
El tablero de ajedrez: Cuando la seguridad se volvió arancel
Lo que hoy es una «guerra sin tregua» comenzó con un giro de guion diplomático. El 21 de enero de 2026, el presidente Daniel Noboa anunció una «tasa de seguridad» del 30 % a los productos colombianos. No fue una salvaguardia económica tradicional; Ecuador justificó la medida en la necesidad de combatir el crimen organizado, el narcotráfico y la minería ilegal.
La respuesta del presidente Gustavo Petro no tardó. Para el 1 de febrero, el intercambio bilateral de US$2.800 millones anuales ya estaba bajo fuego cruzado con aranceles recíprocos. La escalada ha sido voraz: Ecuador subió la apuesta al 50 % en marzo, y Colombia ya alista un decreto espejo.
Pero el conflicto no solo se libra en las aduanas. Colombia cortó el suministro eléctrico en enero citando «variabilidad climática», y Ecuador replicó donde más duele a la caja estatal: incrementó en un 900 % la tarifa de transporte de crudo colombiano por el Oleoducto Transecuatoriano (SOTE). Por esos tubos fluyen diariamente 13.250 barriles de crudo nacional que hoy son financieramente inviables.
El puente de los pies cansados
En Rumichaca, la diplomacia se reduce a un contenedor negro que divide dos naciones, dejando apenas un pasillo de cuatro metros para un «corredor humanitario». Por allí pasan personas a pie, cargando maletas con comida y aseo, bajo el sol inclemente o la lluvia traicionera de Nariño.
Juan Carlos Garzón, representante de los depósitos habilitados de Ipiales, advierte que el 50 % de los empleos directos ya se han evaporado. «Este mes sobrevivimos con saldos en bodega, pero el próximo mes vienen los despidos masivos», sentencia. La parálisis es costosa: US$5 millones diarios en mercancía han dejado de ingresar a los depósitos, y las pérdidas en facturación rondan los $30 millones al día.
Mientras el comercio formal se desangra, las «trochas» florecen. Por la montaña, bajo el control de bandas irregulares que la autoridad no se atreve a tocar, fluye el contrabando de arroz, plátano y camarón: “En esa zona hay grupos armados que muchos prefieren no nombrar. Ellos ejercen el control y la autoridad no interviene, porque el territorio está en manos de bandas irregulares”, señaló un manifestante.
Por otro lado, Juan Suárez, gerente regional de la agencia aduanera Aduamar, explica que la afectación ha permeado todos los niveles de la cadena logística, obligando a tomar decisiones dolorosas.
“Hemos empezado a ser selectivos con los despidos, enfocándonos principalmente en el personal con menos antigüedad, cuya indemnización no es tan onerosa”, confiesa Suárez.
Sin embargo, para el personal veterano, el panorama es un laberinto legal y moral. Suárez señala que indemnizar a empleados con 14 o 15 años de servicio es financieramente inviable para muchas empresas bajo las condiciones actuales, ya que la ley exige un salario por cada año trabajado.
“Más allá del costo, hay un sentido de responsabilidad y solidaridad con quienes nos han sido fieles por tanto tiempo”, concluye, reflejando el dilema ético de un sector que se resiste a soltar a su capital humano a pesar de la parálisis comercial.
El silencio ensordecedor de Quito
El diálogo es, por ahora, un monólogo. Aunque la Cancillería colombiana asegura estar abierta a la negociación, desde Quito el clima es de estado de excepción. Colombia ya ha llevado el caso ante el Tribunal de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), denunciando el desconocimiento de los compromisos del Acuerdo de Cartagena.
Andrés Hernández, asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores, confirma que la demanda está en etapa de admisión y no descartan escalar hasta la Organización Mundial del Comercio (OMC). Sin embargo, los tiempos de los tribunales internacionales no coinciden con el hambre de la frontera.
Por ahora dicen que avanzan en la construcción de la Política Nacional de Fronteras 2025-2035, un instrumento que busca pasar de la reacción a la estrategia de largo plazo.
A pesar de las tensiones, las cifras de 2025 demuestran que Colombia y Ecuador son, en la práctica, órganos de un mismo cuerpo económico. Aunque las exportaciones colombianas cayeron un 3,9 % (principalmente por la menor venta de energía), el sector no minero-energético creció un 7,1 %.
Ecuador es el comprador de 3.100 tipos de productos colombianos, desde medicamentos (+9,4 %) hasta vehículos de carga (+30 %). Por su parte, Colombia es el tercer proveedor de Ecuador, comprando desde tableros de madera hasta el preciado aceite de palma. Esta simbiosis hace que, como dice Analdex, en esta confrontación «no existan ganadores».
El clamor del sur: ¿emergencia económica o colapso?
Desde el frío de Nariño hasta el calor del Putumayo, el grito es el mismo: emergencia económica. Deccy Yanira Ibarra, presidenta de la Cámara de Comercio del Putumayo, lanza una advertencia: en su región, 2.200 comerciantes ya ven reducciones en ventas del 70 % y pérdidas de $2.500 millones diarios.
“Nosotros llevamos 80 días viviendo lo que en Rumichaca apenas comienza”, dice Ibarra. Los gremios piden lo que parece lógico en medio del caos:
- Suspender temporalmente aranceles en las Zonas de Integración Fronteriza.
- Reactivar el XII Gabinete Binacional Colombia-Ecuador.
- Incentivos tributarios tipo Zomac y exclusión de IVA para atraer inversión.
- Reunión de los ministros de Defensa
Este 16 de marzo, una delegación viaja de la frontera a Bogotá, buscando que en la capital el eco de la frontera no se pierda entre los cerros. Porque mientras los cancilleres revisan expedientes, los ahorros de los comerciantes se agotan y mayo, con sus obligaciones tributarias, asoma como la estocada final para un tejido empresarial que, en las fronteras, ya es históricamente frágil.
Desde Ipiales, la red de Cámaras de Comercio ha lanzado un S.O.S. contundente para evitar que estas regiones caigan en el abismo de desolación que una vez consumió la frontera con Venezuela.
Las cifras del estudio «Retos y oportunidades del desarrollo empresarial en las zonas de frontera» de Confecámaras así lo respaldan:
- Motor económico: Las fronteras generan el 17 % del PIB nacional y concentran el 20 % de las exportaciones.
- Tejido social: Albergan 181.268 empresas (10 % del total nacional) que sostienen más de 304.000 empleos formales.
- Vulnerabilidad: La supervivencia empresarial en estas zonas es de apenas el 29,5 %, frente al 32,1 % nacional, y la presencia de sociedades es 16 puntos porcentuales menor, lo que evidencia estructuras de capital frágiles.
Nicolás Botero Páramo Gaviria, presidente de Confecámaras, es claro: “El desarrollo de estas zonas es la única vía para la integración internacional. Sin embargo, hoy el panorama es de despidos selectivos y depósitos vacíos”.
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