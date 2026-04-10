Estadios inteligentes: la nueva jugada para evitar la violencia en el fútbol en América Latina

La seguridad en los estadios de América Latina se ha convertido en un eje crítico de operación en medio de eventos deportivos de alta convocatoria. De cara a la Copa Mundial de la FIFA, la región enfrenta el reto de fortalecer sus protocolos ante un historial de incidentes vinculados a violencia, fallas en accesos y problemas en la gestión de multitudes. Datos recientes muestran que el riesgo no está concentrado únicamente dentro de los escenarios, sino también en su entorno.
Un informe sobre violencia en el fútbol brasilero evidencia que el 70 % de los incidentes ocurre fuera de los estadios, mientras que solo el 22 % se registra en el interior de los recintos. El restante no cuenta con ubicación definida. Además, el 37 % de los hechos externos sucede en un radio de hasta cinco kilómetros, lo que obliga a ampliar el enfoque de seguridad más allá de las tribunas.
Estos datos coinciden con episodios recientes en torneos organizados por la Conmebol, como la descalificación de Independiente de Avellaneda en la Copa Sudamericana 2025 tras disturbios entre aficionados en el partido contra la Universidad de Chile. La sanción, que incluyó la suspensión del partido, evidenció fallas en la coordinación operativa y en las garantías de seguridad exigidas en competencias internacionales.
En este contexto, la gestión de riesgos en estadios ha evolucionado hacia modelos preventivos. La seguridad ya no se basa únicamente en aumentar el número de efectivos, sino en anticipar comportamientos, controlar flujos y responder en tiempo real. La acumulación de señales como filas desbordadas, accesos saturados o movimientos desordenados puede escalar rápidamente hacia situaciones críticas.
Seguridad en los estadios: el reto está fuera de la cancha
El comportamiento de las multitudes en eventos deportivos masivos muestra patrones claros. La mayoría de incidentes inicia por desorientación: señalización insuficiente, instrucciones poco claras o congestión en puntos de ingreso. Estos factores generan cuellos de botella que pueden derivar en disturbios o situaciones de riesgo.
A diferencia de otros espectáculos masivos como conciertos o festivales, el fútbol en América Latina presenta una particularidad: la alta concentración de aficionados en zonas externas al estadio antes y después del partido. Esto incrementa la presión sobre la seguridad perimetral y la logística urbana.
La comparación con Europa muestra diferencias en la gestión. En ligas como la Premier League, los perímetros de seguridad están completamente controlados varias horas antes del inicio del partido. En Latinoamérica, en cambio, gran parte de la operación se activa con menor anticipación, lo que reduce la capacidad de prevención.
Otro punto clave es la movilidad. En ciudades como Bogotá, São Paulo o Buenos Aires, los estadios están integrados al tejido urbano, lo que implica interacción directa con transporte público, comercio informal y tránsito vehicular. Esta combinación aumenta la complejidad operativa frente a escenarios más aislados.
Tecnología e inteligencia artificial cambian la seguridad en estadios
El nuevo estándar de seguridad en la región está marcado por la incorporación de tecnología. Sistemas de control de acceso permiten gestionar el ingreso de miles de personas de manera organizada, reduciendo tiempos de espera y evitando aglomeraciones.
Según Ulises Gómez, vicepresidente de videoseguridad para América Latina en Motorola Solutions, la combinación de herramientas tecnológicas permite mejorar la capacidad de respuesta. “La detección de objetos prohibidos se realiza mediante inspección física o tecnologías como detectores de metales, que permiten un tránsito más fluido”, explicó.
Además, el uso de cámaras con analítica basada en inteligencia artificial permite identificar comportamientos sospechosos, detectar objetos peligrosos y activar alertas en tiempo real. Estas soluciones no solo observan, sino que interpretan patrones de comportamiento dentro y fuera del estadio.
Una aplicación concreta es la localización de personas extraviadas. En eventos de alta asistencia, los sistemas permiten registrar características, distribuir la información en tiempo real y coordinar la búsqueda por zonas. En entornos integrados con inteligencia artificial, estos casos pueden resolverse en minutos.
Este tipo de tecnología ya es utilizada en aeropuertos y centros urbanos de alta densidad, lo que evidencia una convergencia entre la seguridad deportiva y otros sectores críticos de infraestructura.
La inversión en estos sistemas responde a un cambio estructural: la seguridad dejó de ser reactiva. Hoy, los centros de monitoreo funcionan como unidades de análisis en tiempo real, donde la información se convierte en decisiones operativas inmediatas.
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El desafío para América Latina es consolidar este modelo de manera uniforme. La región avanza en la integración de sistemas, fortalecimiento de protocolos y coordinación con autoridades públicas. La meta es clara: reducir riesgos sin afectar la experiencia de los hinchas.