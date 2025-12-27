Tecnología, capacidad y millones: Los estadios más costosos del Mundial 2026

El Mundial 2026 será el torneo de fútbol más grande de la historia, con 48 selecciones, 104 partidos y sedes repartidas entre Estados Unidos, México y Canadá. Pero más allá del formato, el evento también marcará un punto de quiebre por el nivel de inversión en infraestructura deportiva, con estadios que superan ampliamente los estándares de ediciones anteriores en capacidad, tecnología y gasto.
Solo cinco escenarios concentran buena parte del músculo financiero del torneo. Se trata de recintos que combinan altas inversiones privadas, ampliaciones pensadas para eventos de talla mundial, sistemas tecnológicos avanzados y capacidades superiores a los 75.000 espectadores. En conjunto, estos estadios suman más de US$11.000 millones en inversión acumulada.
A diferencia de otros Mundiales, en el 2026 la mayoría de los estadios ya están construidos y operativos, lo que reduce el riesgo de sobrecostos de última hora. El foco no está en levantar nuevos escenarios, sino en adaptarlos a los estándares FIFA, mejorar accesos, conectividad, seguridad y experiencia comercial.
El resultado es un Mundial 2026 que se jugará, en gran medida, en estadios diseñados originalmente para la NFL, con ingresos anuales que en algunos casos superan los US$600 millones por temporada. Ese cruce entre fútbol y negocio explica por qué estos cinco recintos se perfilan como los más importantes del torneo.
Estadios del Mundial 2026: Inversión, capacidad y tecnología al límite
AT&T Stadium (Arlington, Texas)
El AT&T Stadium será el estadio con mayor capacidad del Mundial 2026. Ubicado en el área metropolitana de Dallas, puede albergar cerca de 94.000 espectadores, una cifra que lo coloca por encima de cualquier otro recinto del torneo.
Fue inaugurado en 2009 con una inversión cercana a US$1.300 millones, y es la casa de los Dallas Cowboys, una de las franquicias más valiosas del deporte mundial. El estadio cuenta con techo retráctil, climatización total y una de las pantallas centrales más grandes del planeta, visible desde cualquier punto del recinto.
En términos comerciales, Dallas es uno de los mercados deportivos más fuertes de Estados Unidos. El estadio está diseñado para maximizar ingresos por ‘hospitality’, palcos corporativos y eventos no deportivos. Durante el Mundial, será sede de partidos de fase de grupos y rondas eliminatorias, con un impacto económico regional estimado en cientos de millones de dólares.
MetLife Stadium (Nueva Jersey)
El MetLife Stadium tendrá un rol central: será la sede de la final del Mundial 2026, el 19 de julio. Ubicado en East Rutherford, cerca de Nueva York, cuenta con una capacidad aproximada de 82.500 espectadores.
Fue inaugurado en 2010 con una inversión estimada de US$1.600 millones, según FourFourTwo. Es el hogar compartido de los New York Giants y New York Jets, lo que garantiza actividad comercial constante durante todo el año.
El estadio ha sido objeto de adecuaciones para cumplir con las dimensiones FIFA, especialmente en zonas bajas de tribuna. Destaca por su sistema de iluminación LED exterior, que cambia según el evento, y por sus múltiples pantallas HD internas. La final en este estadio refuerza el peso económico y mediático de Nueva York como epicentro del torneo.
SoFi Stadium (Inglewood, California)
El SoFi Stadium representa el extremo más alto de inversión en infraestructura deportiva. Inaugurado en 2020, tuvo un costo cercano a US$5.000 millones, lo que lo convierte en uno de los estadios más caros jamás construidos.
Ubicado en el área de Los Ángeles, tiene una capacidad base de 70.240 asientos, pero puede ampliarse a más de 100.000 espectadores para eventos especiales. Es la casa de Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers.
El estadio cuenta con techo translúcido, control climático, pantallas envolventes de más de 70.000 pies cuadrados y sistemas avanzados de gestión de multitudes. Según PwC, integra soluciones de inteligencia artificial y modelos digitales para seguridad y operación. Antes del Mundial, ya fue sede del Super Bowl LVI, lo que lo posiciona como uno de los escenarios más preparados del torneo.
Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
El Mercedes-Benz Stadium, inaugurado en 2017, tuvo una inversión aproximada de US$1.600 millones y puede llegar a ampliar su capacidad hasta 75.000 espectadores para partidos de fútbol.
Es la casa de los Atlanta Falcons de la NFL y del Atlanta United de la MLS, uno de los clubes con mayores asistencias promedio en Estados Unidos. El estadio destaca por su techo retráctil con diseño en pétalos, único en el mundo, y por una pantalla LED circular de 360 grados.
Un dato clave es su certificación LEED Platinum, que lo convierte en uno de los estadios más sostenibles del planeta. Según Discover Atlanta, cuenta con más de 1.800 puntos de acceso inalámbrico, pensados para eventos de alta densidad. En el Mundial 2026 albergará ocho partidos, incluida una semifinal.
Estadio Azteca: Historia, remodelación y valor simbólico
El Estadio Azteca, también conocido como Estadio Banorte, es el único recinto fuera de Estados Unidos en este grupo y el único con un peso histórico comparable al nivel de inversión de los estadios modernos. Ubicado en Ciudad de México, tiene una capacidad cercana a 83.264 espectadores.
Inaugurado en 1966, fue diseñado por Pedro Ramírez Vázquez y Rafael Mijares. Es el único estadio del mundo donde se disputaron dos finales de Mundial, en 1970 y 1986, y donde levantaron el trofeo Pelé y Diego Maradona.
Para 2026, el Azteca está siendo sometido a una remodelación integral, con obras que deben concluir antes de marzo de 2026. Las mejoras incluyen modernización tecnológica, zonas comerciales, accesos y servicios, sin alterar su estructura histórica.
Es la casa del Club América y sede habitual de la selección mexicana. Será escenario del partido inaugural del Mundial 2026, un hecho que lo convertirá en el primer estadio en albergar partidos en tres Copas del Mundo distintas, una curiosidad sin precedentes en la historia del torneo.
También será casa de la Selección Colombia en su partido de debut en la Copa del Mundo contra Uzbekistán el 17 de julio a las 9:00 p.m. hora colombiana.
Recomendado: Se disparan las búsquedas por alojamientos para ver a Colombia en el Mundial 2026
En total, estos cinco estadios suman una capacidad conjunta cercana a 400.000 espectadores y concentran las sedes de los partidos más importantes: inauguración, final y semifinales. A diferencia de Mundiales anteriores, donde gran parte del presupuesto se destinó a nuevas construcciones, en 2026 el foco está en maximizar activos ya existentes, con alto retorno comercial.