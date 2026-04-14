Estados Unidos autorizó ciertas operaciones financieras con el Banco Central de Venezuela (BCV), en medio de un nuevo ajuste a su esquema de sanciones sobre el país.
La decisión quedó contenida en la Licencia General 57 de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que también incluyó al Banco de Venezuela, al Banco del Tesoro y al Banco Digital de los Trabajadores.
En la práctica, Estados Unidos habilitó operaciones bancarias básicas con el Banco Central de Venezuela. La medida permite retomar servicios financieros como pagos, transferencias y administración de cuentas.
¿Qué permite la licencia sobre el Banco Central de Venezuela?
La autorización cobija servicios financieros esenciales, como administración de cuentas, transferencias, pagos, préstamos, retiros, corresponsalía bancaria en dólares, uso de tarjetas y canales digitales de pago.
Además, la medida aplica a entidades en las que esos bancos tengan una participación igual o superior al 50 %, así como a algunos funcionarios bloqueados únicamente por su vínculo con el Gobierno de Venezuela, siempre que no figuren de forma individual en la lista de sancionados de OFAC.
Uno de los puntos más relevantes es la inclusión expresa del Banco Central de Venezuela, por su papel dentro de la operatividad financiera del país.
¿Qué no cambia con la decisión de Estados Unidos?
La licencia no implica un levantamiento general de sanciones sobre Venezuela. El Tesoro dejó claro que la medida no autoriza el desbloqueo de bienes congelados ni operaciones que sigan prohibidas por el marco regulatorio vigente.
Tampoco elimina las obligaciones de cumplimiento bajo otras normas de Estados Unidos, entre ellas las relacionadas con prevención de lavado de activos y otros controles financieros.
Se trata, en ese sentido, de una flexibilización puntual para determinados servicios financieros, no de un desmonte del régimen sancionatorio.
La OFAC también expidió la Licencia General 56, que autoriza negociaciones comerciales sobre contratos contingentes con el Gobierno de Venezuela. La medida permite adelantar conversaciones y acuerdos preliminares.
Ese permiso, sin embargo, mantiene restricciones expresas. No autoriza operaciones relacionadas con deuda, bonos, pagos en oro o activos digitales emitidos por el Gobierno venezolano. Tampoco permite transacciones con personas o entidades vinculadas con Rusia, Irán, Corea del Norte o Cuba, ni con ciertas estructuras empresariales relacionadas con China.
Destacado: FMI: Venezuela crecerá 4 % en 2026, pero con una inflación de casi 400 %.
Con estas dos licencias, Estados Unidos abrió espacio para algunos movimientos en el frente financiero y comercial con Venezuela. pero sin levantar las principales restricciones del régimen de sanciones.