Estados Unidos estaría planeando una nueva “fase de operaciones” relacionadas con Venezuela: eso se sabe

Estados Unidos está listo para lanzar una nueva fase de operaciones relacionadas con Venezuela en los próximos días, según dijeron a la agencia Reuters cuatro funcionarios del gobierno de este país.
Esta revelación se da mientras la administración de Donald Trump aumenta la presión sobre el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
La agencia de noticias afirmó que no pudo determinar el momento exacto ni el alcance de las nuevas operaciones, así como tampoco si el presidente estadounidense tiene una decisión final de actuar.
“Los informes sobre acciones inminentes han proliferado en las últimas semanas, a medida que el ejército estadounidense ha desplegado fuerzas en el Caribe ante el deterioro de las relaciones con Venezuela”, dijo la agencia.
Detalles de la eventual operación
La información de la agencia internacional indica las operaciones encubiertas probablemente serían el primer paso en la nueva acción contra Maduro. Funcionarios que conversaron con Reuters “hablaron bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de la inminente acción de Estados Unidos”.
«El presidente Trump está dispuesto a utilizar todos los recursos del poder estadounidense para impedir que las drogas sigan llegando a nuestro país y llevar a los responsables ante la justicia«, afirmó una de estas fuentes.
Vale recordar que este mismo fin de semana la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitió una advertencia (NOTAM) a las aerolíneas civiles que operan en el espacio aéreo venezolano, lo que ha provocado que varios vuelos se hayan visto afectados, reduciendo la operación sobre este país.
De acuerdo con la entidad estadounidense, desde septiembre de 2025 “se ha registrado un aumento en la interferencia de los Sistemas Globales de Navegación por Satélite (GNSS)”, detectado en la Región de Información de Vuelo de Maiquetía (SVZM FIR).
Además, se reportó una mayor actividad relacionada con el incremento de la preparación militar en Venezuela. La alerta tuvo en cuenta que ciertas aeronaves civiles reportaron recientemente interferencia “lo que en algunos casos provocó efectos persistentes durante todo el vuelo”.