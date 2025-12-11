Estados Unidos implementará nueva exigencia para turistas: Ingreso será más riguroso

El gobierno de Estados Unidos presentó una controvertida propuesta migratoria que modificaría de manera significativa los requisitos para que extranjeros ingresen al país, incluso cuando se trate de turistas que, hasta ahora, pueden entrar sin visa bajo el Programa de Exención de Visas (VWP, por su sigla en inglés).
La medida, impulsada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y publicada en el Registro Federal de Estados Unidos, propone que quienes soliciten autorización de viaje mediante el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA) deban proporcionar información adicional, entre ella su historial de redes sociales de los últimos cinco años.
La ampliación de datos exigidos —que aún no ha sido aprobada definitivamente y está abierta a comentarios públicos durante 60 días— forma parte de un esfuerzo más amplio de la administración del presidente Donald Trump por reforzar la seguridad fronteriza y los procesos de evaluación de viajeros extranjeros.
¿Qué cambios propone la nueva regla?
Bajo la normativa actual, los ciudadanos de los 42 países incluidos en el Programa de Exención de Visas —que permite estancias de hasta 90 días sin necesidad de visa y cuyo permiso cuesta actualmente US$40— solo deben completar la solicitud ESTA con datos básicos y cumplir ciertos requisitos migratorios.
La nueva propuesta de la CBP volvería obligatoria que los solicitantes incluyan:
- Historial de cuentas de redes sociales utilizado en los últimos cinco años.
- Números de teléfono que hayan usado en los últimos cinco años.
- Direcciones de correo electrónico de la última década.
- Nombres, fechas y lugares de nacimiento, y direcciones de residencia de familiares cercanos.
- Además, se contempla recabar datos biométricos, como huellas dactilares, imágenes faciales o incluso información genética “cuando sea posible”.
Según el aviso oficial, estos requisitos adicionales se sumarían a la solicitud de autorización de viaje y se justificarían bajo criterios de “seguridad nacional” con miras a prevenir el ingreso de personas consideradas una amenaza o con vínculos peligrosos.
La administración Trump ha defendido la iniciativa argumentando que estas medidas ampliarán la capacidad del gobierno de realizar evaluaciones más completas de viajeros, reduciendo riesgos de terrorismo y otras amenazas. El Departamento de Seguridad Nacional indicó que, aunque los cambios son significativos, están diseñados para fortalecer la revisión de antecedentes digitales de quienes buscan entrar a EE. UU.