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Estados Unidos rebaja alerta de viaje a Venezuela, pero mantiene riesgos en algunas zonas

El Departamento de Estado introduce una nueva mirada de seguridad, aunque persisten amenazas estructurales.

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Viajar a Venezuela. Imagen: Valora Analitik.

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Estados Unidos actualizó su advertencia de viaje para Venezuela, reduciendo la alerta general de nivel 4 (“no viajar”) a nivel 3 (“reconsiderar viaje”), una mejora relativa en algunas condiciones de seguridad, pero sin modificar el diagnóstico de fondo.

La decisión marca un giro frente a la postura sostenida desde 2019, cuando Washington mantenía el nivel máximo de alerta debido a riesgos extremos para sus ciudadanos, como detenciones arbitrarias, secuestros, terrorismo y violencia criminal.

Cambio de enfoque: evaluación territorial diferenciada

El nuevo aviso mantiene la advertencia sobre amenazas persistentes incluyendo criminalidad, debilidad institucional e infraestructura sanitaria precaria.

Esto implica que algunas zonas dejan de estar bajo la categoría más restrictiva, mientras otras continúan clasificadas con el nivel máximo de riesgo, especialmente áreas sensibles o fronterizas.

Entre los principales riesgos que se mantienen están:

  • Detenciones arbitrarias y aplicación irregular de la ley
  • Presencia de grupos armados y criminalidad organizada
  • Secuestros y disturbios civiles
  • Fallas en servicios básicos y sistema de salud

El cambio en la alerta se da en un contexto de transformaciones recientes en la relación entre ambos países, incluyendo señales de reapertura diplomática y revisión de condiciones sobre el terreno.

Sin embargo, la rebaja no implica una normalización total, sino una actualización técnica del riesgo, que reconoce variaciones territoriales sin eliminar las advertencias clave.

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Tags: Colombia, Noticias Valora Analitik, Venezuela
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