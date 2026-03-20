Estados Unidos rebaja alerta de viaje a Venezuela, pero mantiene riesgos en algunas zonas

Estados Unidos actualizó su advertencia de viaje para Venezuela, reduciendo la alerta general de nivel 4 (“no viajar”) a nivel 3 (“reconsiderar viaje”), una mejora relativa en algunas condiciones de seguridad, pero sin modificar el diagnóstico de fondo.
La decisión marca un giro frente a la postura sostenida desde 2019, cuando Washington mantenía el nivel máximo de alerta debido a riesgos extremos para sus ciudadanos, como detenciones arbitrarias, secuestros, terrorismo y violencia criminal.
Cambio de enfoque: evaluación territorial diferenciada
El nuevo aviso mantiene la advertencia sobre amenazas persistentes incluyendo criminalidad, debilidad institucional e infraestructura sanitaria precaria.
Esto implica que algunas zonas dejan de estar bajo la categoría más restrictiva, mientras otras continúan clasificadas con el nivel máximo de riesgo, especialmente áreas sensibles o fronterizas.
Entre los principales riesgos que se mantienen están:
- Detenciones arbitrarias y aplicación irregular de la ley
- Presencia de grupos armados y criminalidad organizada
- Secuestros y disturbios civiles
- Fallas en servicios básicos y sistema de salud
El cambio en la alerta se da en un contexto de transformaciones recientes en la relación entre ambos países, incluyendo señales de reapertura diplomática y revisión de condiciones sobre el terreno.
Sin embargo, la rebaja no implica una normalización total, sino una actualización técnica del riesgo, que reconoce variaciones territoriales sin eliminar las advertencias clave.