Estados Unidos pone fin a su cierre de Gobierno más prolongado de la historia

Luego de 43 días de cierre, el gobierno del presidente Donald Trump tiene los recursos necesarios para reactivar, con normalidad, las actividades de todas las dependencias públicas en Estados Unidos.
Esto luego de que la Cámara de Representantes de ese país aprobara el miércoles un proyecto de ley que garantiza los recursos para el funcionamiento de las entidades públicas en los próximos meses.
Hay que tener en cuenta que esta situación dejó sin trabajo a miles de empleados públicos en Estados Unidos, presionando los indicadores de desempleo y llevando a mayores gastos desde el lado de la entrega de subsidios para cesantes.
Entre algunas de las consecuencias más importantes, el cierre del gobierno de Estados Unidos retrasó la operación en embajadas, llevando incluso al aplazamiento de entrevistas para la expedición del documento.
Cámara de Representantes aprobó el presupuesto para levantar el cierre del gobierno de Estados Unidos
Entre otras consecuencias, el cierre del gobierno de Estados Unidos también afectó el transporte aéreo de pasajeros y llevó a algunas familias a tener que hacer fila en bancos de alimentos.
La aprobación del proyecto que levanta el cierre de Gobierno se da luego de que la Cámara regresara a sesiones, después de casi ocho semanas fuera de actividades legislativas.
Los republicanos sacaron adelante el proyecto gracias a una estrecha mayoría, con lo que se consiguieron los sufragios necesarios para asegurar la aprobación del proyecto de ley, con una votación de 222 a 209.