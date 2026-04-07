Atención | Estados Unidos suspenderá por dos semanas ataque a Irán; negociación para reabrir Estrecho de Ormuz continúa

En su red social Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que suspenderá bombardeos y ataques contra Irán por dos semanas, mientras continúan las negociaciones con Irán para reabrir el Estrecho de Ormuz.
La decisión se tomó tras “conversaciones con el primer ministro Shehbaz Sharif y el mariscal de campo Asim Munir, de Pakistán”, en las que “solicitaron que detuviera la fuerza destructiva que se enviaría esta noche contra Irán”.
Dijo Trump además que estará “sujeto a que la República Islámica de Irán acepte la apertura completa, inmediata y segura del Estrecho de Ormuz”, con lo que calificó esta suspensión como un cese al fuego bilateral.
El mandatario de Estados Unidos explicó que la razón para hacerlo “es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares, y estamos muy avanzados en un acuerdo definitivo relacionado con la paz a largo plazo con Irán, y la paz en Medio Oriente”.
Relacionado: Trump amenaza con aniquilar a Irán esta noche: mercados resisten con cautela el ultimátum por el Estrecho de Ormuz.
Hay propuesta para negociación
En el resto de su publicación en Truth Social, Trump anunció que recibieron una propuesta de 10 puntos por parte de Irán, y dijo que: “Creemos que es una base viable sobre la cual negociar”.
Sobre esta propuesta, reconoció que “casi todos” los puntos de controversia del pasado han sido acordados entre Estados Unidos e Irán, e indicó que este periodo de dos semanas “permitirá que el acuerdo sea finalizado y concretado”.
El presidente de Estados Unidos dijo finalmente que “es un honor tener este problema de larga data cerca de su resolución”, al decir que representa a EE. UU. como presidente y también “representando a los países de Medio Oriente”.
Precio del petróleo WTI cae tras anuncio de cese al fuego
–
Los precios del petróleo estadounidense se después de que el presidente Donald Trump acordara suspender los ataques contra Irán durante dos semanas.
De acuerdo con información de CNBC, la referencia WTI bajo 9 % en los contratos para entrega en mayo, ubicándose en US$102,63 por barril, recién hecho el anuncio.
Las exportaciones de petróleo a través del estrecho han caído con fuerza tras los ataques de Irán a buques mercantes, generando la mayor interrupción en el suministro de crudo registrada.
Antes de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, cerca del 20% del suministro mundial de petróleo transitaba por este paso marítimo, que conecta a los productores del Golfo Pérsico con los mercados globales.
Desde el inicio del conflicto, los precios del petróleo estadounidense han aumentado más del 60%. A su vez, los combustibles para aviación, el diésel y la gasolina también registran incrementos significativos.