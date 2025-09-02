Este es el carro que lideró ventas en agosto: Potente, se adapta a cualquier terreno y esto cuesta

En su más reciente informe, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) dieron a conocer el desempeño del sector automotor en el país durante agosto, mes que cerró con una dinámica positiva en el número de vehículos matriculados.
De acuerdo con las cifras, se registraron 21.285 carros nuevos, lo que representa un crecimiento del 29 % frente al mismo periodo del año anterior.
Este resultado refleja un repunte en las ventas de automóviles, con una marcada preferencia de los compradores por ciertos modelos que lograron destacarse en el mercado nacional. El informe señala que el Toyota Corolla Cross encabezó la lista de los vehículos más vendidos en Colombia durante agosto, superando a modelos que tradicionalmente ocupaban los primeros lugares en ventas, como la Renault Duster y la Mazda CX-30.
El Corolla Cross alcanzó un total de 955 matrículas, consolidándose como líder en el ranking de los cinco carros más comercializados en el mes. En segundo lugar se ubicó la Mazda CX-30, con 851 unidades registradas; seguida por el KIA K3, con 843; el Mazda 2, con 657; y el Chevrolet Onix, con 628. Estos resultados confirman la diversidad de opciones que están captando la atención de los consumidores colombianos.
¿Cómo es la Toyota Corolla Cross?
El liderazgo del Toyota Corolla Cross responde, en gran medida, a las características técnicas y de seguridad que ofrece este modelo. Se trata de un vehículo híbrido que combina un sistema de recarga eléctrica con un motor de combustión interna, lo que le permite alcanzar una mayor eficiencia en el consumo de combustible. Esta tecnología, cada vez más valorada en el mercado, ha impulsado la preferencia por modelos híbridos e híbridos enchufables, en un contexto de creciente interés por la movilidad sostenible.
Además de su sistema de propulsión, el Corolla Cross está equipado con un conjunto de funciones diseñadas para adaptarse a diferentes condiciones de manejo. Incluye control electrónico de estabilidad, sistema antibloqueo de frenos (ABS) y bolsas de aire distribuidas en toda la cabina. También incorpora alerta de colisión frontal y otras asistencias que refuerzan la seguridad activa y pasiva del vehículo. Estas características lo convierten en una opción atractiva para quienes buscan un automóvil con un balance entre rendimiento, comodidad y protección.
El precio del Toyota Corolla Cross en el mercado colombiano se ubica en $135.900.000, con disponibilidad en varios colores, entre ellos azul, plateado, rojo y negro metalizado. La oferta de personalización y la reputación de la marca japonesa en términos de confiabilidad han contribuido a su posicionamiento en el país.