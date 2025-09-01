Vehículos y motores Estilo de vida Noticias económicas importantes

Venta de vehículos eléctricos en Colombia volvió a crecer con fuerza en agosto: ¿Qué marcas lideran?

En total, entre enero y agosto se han vendido 150.163 vehículos nuevos en Colombia.

Vehículos eléctricos
Ventas de vehículos híbridos y eléctricos. Foto: tomada de Freepik

El más reciente informe del sector automotor de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios de Colombia (Fenalco) reveló que en agosto de 2025 hubo un importante crecimiento en las ventas de vehículos híbridos y eléctricos en comparación con 2024.

Según el documento, la comercialización de eléctricos creció en un 148 % con 1.647 unidades registradas respecto a ese mismo mes en 2024 (664). De igual manera, agosto de 2025 superó la cifra de los anteriores meses.

En total, entre enero y agosto, en Colombia se han vendido 10.508 vehículos eléctricos.

Ventas de vehículos eléctricos. Foto: tomada del informe de Fenalco y la Andi.

En cuanto a los híbridos, el crecimiento fue de 66 % con 6.066 unidades en comparación con ese mismo período del año pasado (3.656). Sin embargo, no se superó la cifra de carros de este tipo vendidos en julio (7.636).

Entre enero y agosto de 2025 se han vendido 39.250 vehículos híbridos.

Ventas de vehículos híbridos. Foto: tomada del informe de Fenalco y la Andi.

Por otro lado, según el informe de Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos), las marcas que lideraron las ventas de vehículos híbridos y eléctricos el mes pasado son:

Toyota: 1.518

BYD: 994

Suzuki: 880

Mazda: 803

Renault: 484

KIA: 414

Hyundai: 377

Ford: 267

Mercedes Benz: 186

Peugeot: 176

Según el informe de Fenalco y la Andi, el acumulado entre enero y agosto del 2025, se matricularon 150.163 vehículos nuevos, presentando un crecimiento acumulado del 27,1 % respecto al mismo periodo del 2024.

