Venta de vehículos eléctricos en Colombia volvió a crecer con fuerza en agosto: ¿Qué marcas lideran?

El más reciente informe del sector automotor de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios de Colombia (Fenalco) reveló que en agosto de 2025 hubo un importante crecimiento en las ventas de vehículos híbridos y eléctricos en comparación con 2024.
Según el documento, la comercialización de eléctricos creció en un 148 % con 1.647 unidades registradas respecto a ese mismo mes en 2024 (664). De igual manera, agosto de 2025 superó la cifra de los anteriores meses.
En total, entre enero y agosto, en Colombia se han vendido 10.508 vehículos eléctricos.
En cuanto a los híbridos, el crecimiento fue de 66 % con 6.066 unidades en comparación con ese mismo período del año pasado (3.656). Sin embargo, no se superó la cifra de carros de este tipo vendidos en julio (7.636).
Entre enero y agosto de 2025 se han vendido 39.250 vehículos híbridos.
Por otro lado, según el informe de Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos), las marcas que lideraron las ventas de vehículos híbridos y eléctricos el mes pasado son:
Toyota: 1.518
BYD: 994
Suzuki: 880
Mazda: 803
Renault: 484
KIA: 414
Hyundai: 377
Ford: 267
Mercedes Benz: 186
Peugeot: 176
Según el informe de Fenalco y la Andi, el acumulado entre enero y agosto del 2025, se matricularon 150.163 vehículos nuevos, presentando un crecimiento acumulado del 27,1 % respecto al mismo periodo del 2024.