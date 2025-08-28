Volvo Cars presentó su primer híbrido enchufable: ¿Cuántos kilómetros aguanta su batería?

La compañía sueca del sector automotor, Volvo Cars, presentó el nuevo SUV Volvo XC70, el primer híbrido enchufable de largo alcance con una autonomía de conducción totalmente eléctrica de más de 200 km según el ciclo de pruebas CLTC, la mayor de cualquier híbrido enchufable de la marca hasta la fecha.
El nuevo vehículo combina lo último en tecnología, seguridad avanzada y diseño escandinavo. Tiene la opción de carga rápida, lo que le permite cargar del 0 al 80 % en solo 23 minutos. Además, la capacidad de carga bidireccional del automóvil permite usar la batería como un banco de energía para otros dispositivos eléctricos, como electrodomésticos para exteriores y campamentos.
Cuenta con alta autonomía eléctrica y con un motor de combustión que le permite conducir más de 1.200 km sin la necesidad de cargar o repostar. “El nuevo XC70 es una opción muy atractiva para los clientes que buscan las ventajas de la conducción eléctrica, pero que aún no están listos para la electrificación total”, afirma Håkan Samuelsson, presidente y director ejecutivo de Volvo Cars.
Así es el nuevo Volvo
Tanto la parte de adelante como la de atrás, es espaciosa y tiene un diseño escandinavo limpio y atemporal, y materiales de alta calidad con un toque premium.
El sistema de infoentretenimiento incluye servicios digitales como un asistente de voz con IA que facilita llamar a amigos y familiares, controlar las funciones del vehículo y buscar información en línea.
Tiene una pantalla de 12,3 pulgadas para el conductor y una gran pantalla central horizontal independiente de 15,4 pulgadas. El formato horizontal permite al conductor ver un gran mapa de navegación sin dejar espacio para otras funciones clave. Además, se puede optar por una pantalla de visualización frontal de realidad aumentada de 92 pulgadas, que proporciona una experiencia de cabina más inmersiva.
El preacondicionamiento del habitáculo, se pueden controlar de forma remota mediante la aplicación Volvo Cars. Y con las actualizaciones inalámbricas, el XC70 se mantiene al día con el software más reciente.
El Volvo XC70 además está equipado con la tecnología Safe Space, que ayuda a mantener a las personas seguras y hacer que se sientan seguras en cada viaje.
Por otro lado, la tecnología de detección avanzada, que incluye radares, cámaras y sensores, el XC70 puede monitorear continuamente su entorno y ayudar al conductor a evitar o mitigar colisiones cuando sea necesario.
También incluye funciones de seguridad que ayudan a detectar personas alrededor del vehículo en entornos urbanos concurridos, como la alerta de apertura de puertas, diseñada para ayudar a conductores y pasajeros a evitar abrir las puertas en la trayectoria de ciclistas.
Para una experiencia de conducción relajada, el XC70 también ofrece asistencia inteligente al conductor, como el asistente de cambio automático de carril, el asistente de aparcamiento Park Pilot y la asistencia activa a la navegación.
La producción del nuevo XC70 ya está en marcha, y por ahora, solo está disponible para reservar en China por un precio aproximado de US$50.000 (más de $200 millones).
Hasta el momento no se conoce cuando podría llegar este vehículo a Colombia; sin embargo, sus características podrían cambiar.