Este es el megayate de lujo que llegó a Colombia: Restaurante con estrella Michelin, hotel 5 estrellas y más

La ciudad de Cartagena recibió en las últimas horas la visita de una de las embarcaciones más exclusivas del turismo marítimo internacional. Se trata de Evrima, un crucero de ultralujo que hace parte de The Ritz-Carlton Yacht Collection y que es considerado uno de los yates más sofisticados del mundo por su diseño, servicios y concepto de navegación personalizada.
La embarcación cuenta con ocho cubiertas y una capacidad aproximada para 300 pasajeros, lo que le permite ofrecer una experiencia más íntima y diferenciada frente a los cruceros tradicionales de gran escala.
Entre sus principales características se destacan una amplia oferta gastronómica, que incluye restaurantes de alta cocina, uno de ellos con estrella Michelin, además de piscinas de diseño exclusivo, zonas de bienestar, spa y espacios pensados para el descanso y la privacidad de los viajeros.
A diferencia de los cruceros convencionales, Evrima opera bajo un concepto que combina el lujo de un hotel cinco estrellas con la experiencia de un yate privado.
Este modelo busca que los pasajeros no solo disfruten de las comodidades a bordo, sino que también tengan un contacto más cercano con los destinos que visita. En ese sentido, la llegada a Cartagena permite a los turistas recorrer el Centro Histórico, conocer la riqueza arquitectónica de la ciudad amurallada y acercarse a su legado cultural, considerado uno de los más representativos del Caribe colombiano.
Cabe destacar que la ciudad ha tenido un mayor crecimiento sostenido del turismo. Esto, teniendo en cuenta que la Corporación Turismo Cartagena de Indias (Corpoturismo) destacó que a noviembre de 2025 la ciudad recibió cerca de 5,5 millones de visitantes.
El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, destacó la importancia de este arribo para la ciudad, al señalar que la presencia de embarcaciones de este nivel consolida a la capital de Bolívar como un destino atractivo para el turismo de alto poder adquisitivo. Asimismo, subrayó que este tipo de visitas contribuye a dinamizar la economía local, especialmente en sectores como el comercio, la gastronomía, el transporte y los servicios turísticos especializados.
Evrima fue inaugurado en 2022 y desde entonces ha recorrido distintos destinos internacionales, conectando a sus pasajeros con puertos del Caribe y otras regiones del mundo. Su inclusión en las rutas que contemplan a Cartagena refuerza la posición de la ciudad dentro del circuito global de cruceros de lujo.