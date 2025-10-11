Tras leve caída en la entrada de cruceros a Cartagena, entre 2025-2026 se proyecta crecimiento del 26,17 %

Debido a que Colombia es un país privilegiado por poseer costas estratégicas tanto en el Caribe como en el Pacífico, las oportunidades para el turismo de cruceros son amplias y cada vez toman más relevancia.
La llegada de este tipo de barcos a los diferentes puertos del país genera un impacto importante en la economía en cuanto a dinamización, generación de empleo y posicionamiento turístico.
De hecho, según datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, después de la reapertura del sector turístico tras la pandemia del covid-19, entre 2022-2023, se registraron 219 recaladas y más de 355.000 visitantes extranjeros, lo que representó un incremento del 151 % y del 346 %, respectivamente, en comparación con la temporada anterior. Y, para 2024-2025, se logró un impacto económico cercano a los US$50 millones.
Por lo que se puede afirmar que la industria de los cruceros ha experimentado una notable expansión más allá de Cartagena —que fue el primer puerto del país a donde llegó un crucero—, pues destinos como Santa Marta, San Andrés y puertos emergentes como Bahía Solano, Coveñas, Gorgona, Utría y Urabá han tomado fuerza.
Además del Cabo de la Vela, en La Guajira, que recibió por primera vez cruceros internacionales.
Las cifras detrás
No obstante, de acuerdo con el informe Dinámicas de movilidad marítima de cruceros en el Caribe colombiano: temporadas y nuevos destinos de Migración Colombia, entre las temporadas 2023-2024 y 2024-2025 se registraron variaciones importantes en las operaciones de cruceros en Cartagena.
Según indica el documento, el número de barcos pasó de 189 a 162, mientras que el total de pasajeros disminuyó de 345.670 a 289.444. De estos, los pasajeros en tránsito fueron 327.434 en 2023-2024 y 287.876 en 2024-2025.
Así las cosas, para la temporada 2025-2026 se esperan 182 recaladas en Cartagena y un total de 365.214 pasajeros, lo que representa un incremento del 26,17 % con respecto a 2024.
Dentro de estas operaciones se destacan las de dos cruceros de Royal Caribbean, que concentrarán 42.000 pasajeros embarcando y 40.800 desembarcando en 36 recaladas durante esta temporada.
Por otro lado, el análisis de nacionalidades de los pasajeros muestra que, aunque Estados Unidos se mantiene como el mercado dominante con una participación entre el 66,83 % en 2023, el 61,86 % en 2024 y un 63,18 % en 2025, hay una tendencia de diversificación, debido a que este año han llegado a través de los cruceros turistas de Canadá, Reino Unido, Alemania y Australia.
Aunque a Cartagena casi todos los cruceros que entran al país, Santa Marta se ha venido posicionando como un destino de recalada importante y para la temporada 2025-2026 se proyecta que lleguen más barcos.
¿Cómo se mueve el negocio en Colombia?
Entre las líneas de cruceros que llegan a Colombia están: Royal Caribbean International, Norwegian Cruise Line (NCL), Celebrity Cruises, Holland America Line, Oceania Cruises, Silversea Cruises, Seabourn, The Ritz-Carlton Yacht Collection, entre otras.
Además, arriban líneas de cruceros de expedición o especializados, sobre todo en Santa Marta; algunos de ellos son: Ponant, Windstar Cruises y Club Med.
Así las cosas, agencias como Viajes Falabella, Aviatur, Despegar, Atrápalo y Viajes Circular ofrecen cruceros de diferentes líneas y permiten hacer pagos tanto de manera presencial como virtual.
En el caso de Viajes Circular, agencia colombiana, a septiembre, registran un crecimiento aproximado de más del 50 % frente al año anterior. Según contaron a Valora Analitik, los cruceros por el Caribe son los más vendidos, especialmente las rutas que incluyen Panamá, Miami, Aruba y Cartagena.
“Entre las navieras preferidas están MSC Cruises, Royal Caribbean y Norwegian, con itinerarios que combinan Bahamas, Cozumel, San Juan y St. Maarten”, indicaron desde Viajes Circular.
Además, destacaron que los cruceros por el Mediterráneo también han tenido una gran acogida en las rutas que conectan Barcelona, Roma y Marsella. Las rutas más vendidas son: Caribe (60 %), Mediterráneo (25 %), otros destinos (15 %).
En cuanto a los puntos de origen de los cruceros que comercializa Viajes Circular, indicaron que Miami, Fort Lauderdale, Cartagena, Panamá y Buenos Aires son los principales.
Asimismo, revelaron que entre enero y septiembre han comercializado alrededor de 1.800 cabinas y que el ticket promedio es de $7,5 millones por pasajero.
“El mercado de cruceros atraviesa una etapa de expansión y modernización sostenida. Las navieras están introduciendo barcos más sostenibles, con tecnología de eficiencia energética y experiencias inmersivas enfocadas en gastronomía, entretenimiento y bienestar. Para 2026, esperamos un incremento impulsado por nuevas rutas desde puertos latinoamericanos y por la creciente tendencia de viajes multigeneracionales y temáticos como wellness, música, gastronomía, aventura”, dijo Viajes Circular.
Por su parte, Pablo Jaitman, country manager de Despegar Colombia, le dijo a este medio de comunicación que han visto una oportunidad de crecimiento importante en las ventas de cruceros y que los más demandados son los que no exigen visa.
«El 95 % de los cruceros que ofrecemos salen desde Cartagena. El Serenade of the Seas de Royal Caribbean es el más demandado», indicó Jaitman, y agregó que en lo que va del año las búsquedas de cruceros han aumentado un 30 % y las reservas han crecido 25 % con respecto al año anterior.