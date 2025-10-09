Este es el representante que maneja un portafolio de 1.600 millones de euros en jugadores

La influencia de Jorge Mendes ya se siente en Colombia con la reciente vinculación del joven delantero Samy Merheg del Deportivo Pereira al portafolio del agente portugués, según informó el periodista Diego Rueda en Caracol Radio. Merheg, de 18 años y nacionalidad libanesa, ha jugado 32 partidos, logrando aportar 7 goles y 3 asistencias con el equipo ‘matecaña’.
Este movimiento de Mendes se da a través de su agencia Gestifute, que maneja una cartera de jugadores valorada en 1.600 millones de euros, según las últimas estimaciones de mercado de Transfermarkt. Esta cifra consolida a Gestifute entre las firmas de representación más poderosas del fútbol mundial, gestionando el destino contractual de más de 150 atletas profesionales.
El alto valor de mercado se traduce, por ejemplo, en la presencia de figuras de élite y jóvenes promesas con proyecciones multimillonarias, como el extremo español Lamine Yamal del Barcelona, tasado individualmente en aproximadamente 200 millones de euros.
Le siguen defensores y centrocampistas de alta cotización como el portugués Rúben Dias del Manchester City y su compatriota João Neves del Paris Sait-Germain, cuyas valoraciones individuales oscilan entre los 65 millones y 80 millones de euros, respectivamente.
Mendes mantiene una conexión directa con el talento sudamericano y particularmente con el fútbol colombiano. Aunque su relación más famosa fue con Radamel Falcao García en las etapas más exitosas del ‘Tigre’, su influencia continúa con nombres como James Rodríguez, actualmente en el Club León de México.
Como en el caso de Samy Merheg, el portugués ha diversificado su inversión en el mercado local, con una estrategia enfocada en asegurar el control de talentos jóvenes antes de su salto a las grandes ligas europeas.
Gestifute compite por el primer puesto con grupos como Wasserman, que cuenta con una valoración de portafolio que ronda los 3.200 millones de euros, y la británica Stellar Group de Jonathan Barnett, conocida por haber representado a Gareth Bale y por manejar una cartera igualmente robusta en fútbol y otros deportes.
La estrategia de Mendes con Lamine Yamal: ¿La nueva ‘joya’ de su portafolio?
Una de las jugadas más inteligentes de Mendes en el mercado reciente, y que muestra su visión a largo plazo, es el caso de Lamine Yamal. Si bien el jugador del Barcelona no pudo ser representado oficialmente por Gestifute hasta cumplir los 18 años debido a normativas FIFA, Mendes operó como su agente de facto, asegurando la renovación del contrato del atacante con el club catalán.
Esta gestión temprana ha asegurado para el portafolio de Gestifute el control de un activo cuyo valor de mercado se proyecta a superar los 250 millones de euros en los próximos dos años.
Históricamente el portugués se centró en figuras consolidadas como Cristiano Ronaldo, Ángel Di María o Pepe. Ahora, el enfoque se ha desplazado hacia jóvenes como João Neves y el central francés Leny Yoro del Manchester United, ambos menores de 21 años, garantizando un flujo constante de capital en comisiones a futuro.
¿Cuáles son las agencias y representantes que le compiten a Mendes en el negocio?
La influencia de Jorge Mendes se dimensiona al comparar el valor total de su portafolio de jugadores con el de sus principales competidores, demostrando que el control del mercado de fichajes se concentra en unas pocas manos que manejan cifras multimillonarias.
- Jonathan Barnett (CAA Stellar)
- Valor de mercado total: aproximadamente 1.990 millones de euros (gestiona cerca de 900 jugadores).
- Enfoque: Líder en volumen de clientes y dominante en la Premier League. Su modelo se basa en una amplia base de jugadores, no solo en súperestrellas.
- Jorge Mendes (Gestifute)
- Valor de mercado total: aproximadamente 1.600 millones de euros (gestiona cerca de 157 jugadores).
- Enfoque: Estrategia centrada en calidad, no en cantidad, manejando a las mayores estrellas del fútbol portugués y latinoamericano con proyección europea, además de entrenadores de élite.
- Pini Zahavi (Gol International)
- Valor de mercado total: aproximadamente 341 millones de euros (gestiona cerca de 46 jugadores).
- Enfoque: Agente intermediario. Su poder radica en la ejecución de fichajes complejos y de gran impacto, como la transferencia de Robert Lewandowski al Barcelona. Maneja menos jugadores, pero con alta capacidad de influencia.
- Volker Struth (SportsTotal)
- Valor de mercado total: No hay disponible una cifra reciente y consolidada, pero es un jugador clave en el negocio.
- Enfoque: Fuerte dominio la Bundesliga. Representó a figuras emblemáticas y de alta cotización en Alemania como Toni Kroos, manteniendo una influencia significativa en los traspasos internos y externos de la liga.