Este será el nuevo beneficio de $1.000.000 que tendrán las empleadas domésticas en Colombia

Con la entrada en vigor de la reforma laboral en Colombia, se han implementado diversos cambios que impactan directamente a las trabajadoras del servicio doméstico. En ese contexto, RapiCredit y Symplifica anunciaron el lanzamiento de un crédito digital diseñado especialmente para este sector, con el propósito de ofrecer una alternativa formal, segura y responsable frente a los esquemas informales de préstamo que aún prevalecen en el país.
Gracias a esta alianza, las mujeres registradas en la aplicación Symplifica Trabajadoras o en el portal web de la plataforma podrán acceder a préstamos que van desde $100.000 hasta $1.000.000, con procesos de aprobación automática que se completan en pocos minutos. Los desembolsos se realizan en un plazo de uno a tres días hábiles, y los recursos pueden recibirse a través de billeteras digitales como Nequi y DaviPlata, o mediante giros en puntos de pago como Efecty.
Esta iniciativa surge como respuesta al fenómeno del “gota a gota”, un sistema de crédito informal caracterizado por intereses abusivos y mecanismos de cobro coercitivos que afectan con especial severidad a las trabajadoras domésticas. Al ofrecer un producto financiero respaldado por entidades formales y con condiciones claras, la alianza busca brindar liquidez inmediata y, al mismo tiempo, promover la inclusión financiera a largo plazo. Contar con un historial crediticio en el sistema formal representa una oportunidad para acceder en el futuro a productos financieros más amplios y a mejores condiciones de endeudamiento.
¿Qué otros beneficios tendrás las empleadas domésticas que adquieran el crédito?
Además del crédito, las beneficiarias recibirán otros apoyos significativos. Symplifica no solo aporta su base de usuarias y su infraestructura tecnológica, sino también programas de orientación sobre derechos laborales, formación en educación financiera y acompañamiento psicológico. Estos componentes buscan fortalecer la autonomía económica y el bienestar integral de las trabajadoras, al ofrecer herramientas que faciliten una gestión responsable del crédito y una mejor toma de decisiones financieras.
Por su parte, Daniel Materón, representante de RapiCredit, destacó que esta alianza reafirma el compromiso de la compañía con la expansión del acceso a servicios financieros formales en sectores tradicionalmente excluidos del sistema bancario. RapiCredit cuenta con experiencia en el diseño de productos de bajo monto adaptados a perfiles con acceso limitado a la banca tradicional, conocimiento que ahora se pone al servicio de un proyecto con impacto social tangible y orientado a mejorar la calidad de vida de miles de trabajadoras domésticas en todo el país.