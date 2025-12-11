Este será el tren bala más rápido del continente: Recorrerá más de 300 kilómetros en minutos

El transporte ferroviario continúa ganando protagonismo en Colombia y en otros países de Sudamérica debido a su eficiencia, capacidad y aporte a la movilidad sostenible. En este contexto, Perú avanza hacia una transformación significativa con el desarrollo de un tren de alta velocidad que conectará la ciudad de Lima con la región de Ica, un proyecto que promete modificar de manera sustancial los tiempos de desplazamiento y la dinámica económica en la zona central del país.
La iniciativa contempla una inversión estimada de US$6.500 millones y se proyecta como una de las obras de infraestructura más relevantes del continente por su impacto en la movilidad, la economía regional y el fortalecimiento del turismo. El plan considera la construcción de un corredor ferroviario de aproximadamente 323 kilómetros que recorrerá la franja costera central, un territorio que actualmente concentra una intensa actividad turística y comercial. La puesta en marcha del tren permitirá ofrecer una alternativa de transporte más rápida, segura y eficiente para residentes, visitantes y trabajadores que se desplazan diariamente entre estas zonas.
El diseño del proyecto se elaboró con la participación de diversas entidades estatales peruanas, junto con empresas especializadas en ingeniería ferroviaria, en su mayoría de origen chino, que cuentan con experiencia en la ejecución de trenes de alta velocidad en diferentes continentes. La incorporación de este conocimiento técnico permitirá adoptar estándares internacionales en materia de infraestructura, seguridad y operación.
Uno de los elementos más destacados del sistema ferroviario es su velocidad proyectada: los trenes podrán alcanzar hasta 200 kilómetros por hora. Este rendimiento reducirá de forma importante los tiempos actuales de viaje entre Lima e Ica, que por carretera pueden superar las cuatro horas en condiciones de tráfico elevado. Con el nuevo tren, el trayecto se cubriría en aproximadamente dos horas y media, lo que representa una mejora sustancial en términos de movilidad y productividad para los habitantes de ambas regiones.
¿Cómo será la infraestructura del tren bala en Perú?
La infraestructura asociada al proyecto incluirá túneles, viaductos y estaciones ubicadas de manera estratégica para atender las necesidades de los principales núcleos urbanos del recorrido. Según los estudios preliminares, el sistema contará con 15 estaciones, distribuidas en puntos clave como Villa El Salvador, Lurín, Cañete, Pisco y Paracas. Esta disposición busca que el tren funcione no solo como un medio de transporte interregional, sino como un mecanismo que facilite la movilidad local y contribuya a reducir la congestión que caracteriza a la Panamericana Sur, una de las rutas más transitadas del país.
En cuanto a los plazos, diversos diarios internacionales han señalado que un proyecto de esta magnitud requiere varios años de desarrollo. Se prevé que la fase técnica quede completamente definida hacia 2027, tras lo cual comenzará la ejecución de las obras principales. Si los cronogramas se mantienen dentro de lo planificado, la construcción podría extenderse hasta aproximadamente 2032.