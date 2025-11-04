Esto pasará con los CDT tras decisión del Banco de la República de mantener quietas las tasas de interés

Desde el Banco de la República tomó la decisión de mantener la tasa de interés en 9,25 %. Esta determinación está en línea con las proyecciones de diversos analistas, quienes coinciden en que de esta cifra dependen tanto los costos de los créditos en el país como la rentabilidad de los productos de inversión y ahorro en Colombia.
En este contexto, la tasa fijada por el Banco de la República es un referente clave para determinar el costo del crédito en el sistema financiero. En términos simples, mientras más bajo sea el interés que el emisor cobra a las entidades financieras, mayor será la posibilidad de que los bancos reduzcan los cobros a los consumidores.
No obstante, la rentabilidad de algunos instrumentos de ahorro, como los Certificados de Depósito a Término (CDT), podría verse impactada. Aunque no todos los productos financieros responden de la misma manera, los CDT han mostrado ajustes graduales. Actualmente, algunas entidades ofrecen tasas superiores a las fijadas por el Banco de la República, lo que representa una alternativa atractiva dependiendo del plazo de la inversión.
¿Puede afectar la decisión del BanRep a los CDT?
Ante la pregunta de si la decisión del Banco de la República podría afectar los CDT, el analista económico Omar Casas, de la plataforma MejorCDT, citado por La Nota Económica, señaló que este es un momento oportuno para que los ahorradores aseguren inversiones con tasas estables. Según explicó, las presiones a la baja en la política monetaria podrían anticipar un posible recorte en la próxima reunión de la junta directiva del emisor.
Casas precisó que, por ahora, la decisión no genera afectaciones directas sobre los CDT. Aunque la postura del Banco de la República refleja prudencia en su mensaje al mercado, “pesan más los factores internos” a la hora de evaluar los movimientos en las tasas de ahorro e inversión.
Con eso, la decisión del emisor mantiene la estabilidad en el sistema financiero y marca una señal de cautela en medio de un entorno económico que aún enfrenta presiones inflacionarias y desafíos en la recuperación del consumo. Para los inversionistas y ahorradores, este escenario representa una oportunidad de revisar sus portafolios y buscar alternativas que se ajusten al nuevo panorama de tasas.