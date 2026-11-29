El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dio a conocer una serie de nuevas recomendaciones para ahorrar energía y evitar problemas con el suministro a hogares e industrias.
De acuerdo con el mandatario, se impartieron directrices para que las entidades públicas de la capital colombiana implementen medidas efectivas.
Añadió Galán que el ahorro de energía en Bogotá responde, como lo ha señalado el Gobierno nacional, a la caída en el nivel de los embalses, que se encuentran por debajo del 80 %.
Recibe nuestro boletín en tu correo
“El consumo de energía en el país está creciendo más que la oferta disponible y el país necesita que los embalses lleguen al 80 % de su capacidad. Desde Bogotá tenemos que ayudar con esa meta”, dijo el alcalde.
Medidas para ahorrar energía en Bogotá
De acuerdo con Galán, existen cinco acciones que pueden realizar los hogares de la capital para contribuir a la estabilidad del suministro en el país:
- Reduzca el consumo en las horas pico (de 6:00 p. m. a 9:00 p. m.): evite usar secadora, horno o ducha eléctrica
- Cambie sus bombillos por iluminación LED
- Mantenga la nevera entre 3 y 5 grados, bien cerrada y separada de la pared
- Desconecte los aparatos que no esté utilizando y use la lavadora solo con carga completa
- Si tiene que planchar, hágalo con toda la ropa de una vez. O no planche. Y no juzgue a quienes tampoco lo hacen: están contribuyendo al ahorro de energía
Recomendado: Colombia necesita recuperar su soberanía energética: las seis medidas que propone BCG
“En Bogotá estamos dando ejemplo: ya expedimos una directiva para que todas las entidades públicas adopten medidas obligatorias de ahorro”, concluyó Galán.