Estos son los cuatro colombianos del Movistar Team 2026: ¿Sin Nairo Quintana?

Movistar Team presentó su proyecto deportivo para 2026 con una estructura de 56 ciclistas entre el equipo masculino, femenino y el programa de desarrollo.
En la nómina oficial sobresalen cuatro representantes colombianos: Nairo Quintana, Einer Rubio, Diego Pescador y Jhonatan Guatibonza, este último como integrante del equipo de formación. La escuadra, respaldada por Telefónica, inicia su temporada número 47 en la élite del ciclismo internacional.
El evento se realizó en Valencia con transmisión abierta al público y la presencia de patrocinadores, instituciones y medios. Allí se oficializaron las incorporaciones del equipo masculino, entre ellas Cian Uijtdebroeks, Juanpe López, Roger Adrià y Pavel Novák.
En el equipo femenino, el movimiento más destacado fue la llegada de Francesca Barale. El anuncio incluyó además el lanzamiento de Movistar Team Academy, un proyecto formativo para buscar talento joven en todas las categorías.
La presentación también reveló el nuevo maillot diseñado por Gobik, basado en una estructura aerodinámica utilizada exclusivamente por el equipo. Este rediseño acompaña el inicio de una etapa con fichajes, renovación de identidad y un enfoque reforzado en formación.
Los colombianos en la estructura de Movistar Team 2026
Los cuatro colombianos mantienen presencia en los tres niveles del equipo. Nairo Quintana afrontará su renovación por un año más tras su regreso en 2024. Einer Rubio continúa como pieza del bloque masculino WorldTour, mientras que Diego Pescador sigue proyectado dentro del plan deportivo del equipo.
En desarrollo, Jhonatan Guatibonza integra la primera versión del Movistar Team Academy, que reúne a jóvenes ciclistas de distintas nacionalidades.
Movistar Team es históricamente una de las estructuras con más presencia colombiana en Europa. Desde 2010, más de diez ciclistas del país han pasado por sus filas, lo que convierte a Colombia en uno de los mercados de talento más importantes para la organización española.
¿Por qué Nairo Quintana no estuvo en la presentación?
La ausencia de Nairo Quintana en Valencia generó preguntas entre la prensa europea. El colombiano explicó que no asistió por compromisos académicos. Actualmente se encuentra en Chicago terminando estudios en administración de empresas, lo que impidió su presencia en la gala.
A través de un mensaje público, confirmó que viajará en los próximos días para integrarse a la concentración del equipo y continuar su preparación para la temporada.
El regreso de Nairo al calendario WorldTour en 2024 reactivó su rol dentro del proyecto. La temporada 2026 será su segundo año consecutivo desde su retorno, en un bloque que combina experiencia, renovación y proyección juvenil.