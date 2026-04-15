Estos son los campos de fracking que volvieron a EE. UU. una potencia energética, mientras Colombia importa gas

Desde 2005 a 2025, el sistema energético estadounidense se transformó. Con base en lo mencionado por expertos de la industria como Carlos Garibaldi, secretario ejecutivo de Arpel (Asociación de Empresas de Petróleo, Gas y Energía Renovable de América Latina y el Caribe), y Jaime Checa, presidente de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Geólogos, la potencia norteamericana cambió el rumbo de su política energética utilizando fracking. Las cuencas que concentran este mercado son el Permian, Marcellus, Eagle Ford, Bakken y Haynesville. Los datos revelaron que, con el pasar de esas dos décadas la producción estadounidense pasó de cerca de 2 % en 2005 con fracking a 80 % en 2025.
A la vez, en 2005, cerca de 16 % del gas provenía de importaciones. Esta tendencia continuó, aunque se desaceleraron sus niveles de compra al exterior en 2016. Desde 2017, EE. UU. comenzó a exportar este energético y en 2018 se consolidó su tendencia de vender el gas al exterior. Para 2022, el mercado norteamericano se convirtió comercializador de gas en el mundo, ubicándose en 111 millones de toneladas exportadas de gas natural licuado en 2025.
Fuentes citadas de la Agencia Internacional de Energía (EIA) señalaron que el gas desplazó al carbón como la principal fuente de generación de energía eléctrica. A la vez, en 2005, la potencia norteamericana importaba 31 % de su energía total. También tenía una política exterior que estaba condicionada al petróleo y tenía una dependencia de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo). Mientras que en 2025 tuvo la mayor producción mundial de petróleo y se convirtió en comercializador neto de energía desde 2018. Además, construyó una política exterior más flexible o menos dependiente del suministro energético, y era un jugador del mercado de gas natural licuado a Asia y Europa.
Por otro lado, cerca del 10 % del crecimiento de la economía estadounidense entre 2010 y 2015 estuvo directa o indirectamente relacionado con el fracking.
Historia del fracking en ese país
Hacia 1949 se realizó la primera fractura hidráulica en EE. UU. Pero a partir de los años 90 comenzó el despegue de esta manera de extracción de crudo y gas, y para 2011 la potencia norteamericana se convirtió en el primer productor de gas del mundo. A lo que se suma que para 2018 fue la primera productora de petróleo.
¿Cómo va Colombia?
La suspensión de los pilotos de investigación explica por qué no se ha hecho fracking en Colombia y por qué en 17 años el país no ha avanzado en ninguno de ellos. Estos incluyen una recomendación del comité de expertos y no incluyen la producción de energéticos. Sin embargo, se señaló que mientras Argentina y EE. UU. avanzaron en esta materia para incentivar la producción, en Colombia no se logró. Esto debido a la dedicación de licencias, la viabilidad de proyectos piloto, regulaciones y directrices gubernamentales en contra de ellos, entre otros factores.
Cabe añadir que Vaca Muerta (Argentina) aporta 69 % de la producción y alberga 70 % de las reservas de petróleo y gas del país austral.
Checa también señaló que Colombia necesita voluntad política con la finalidad de que se adelanten los proyectos y su desarrollo, garantizando la seguridad operacional de estos. También debe fortalecerse el papel de coordinación, con la finalidad de que haya una alineación institucional con la principal compañía energética de Colombia, y a su vez, con la estatal energética del país.
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Incluso advirtió que desde 2026 hasta 2035, con base en proyecciones de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), la producción de gas local más la de Sirius, que entraría hacia 2031 según cálculos de los investigadores, más las importaciones, no alcanzarían a cubrir la demanda creciente del hidrocarburo.
Los posibles riesgos de aplicar el fracking
El gobierno de Gustavo Petro ha sido crítico de esta técnica y también de la industria del petróleo y gas. De manera abierta ha señalado que Ecopetrol debe migrar hacia energías renovables, como la geotérmica, solar y eólica.
Pero no solo el presidente Petro ha sido un crítico constante de iniciativas de esta industria. La actual ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, cuando fue concejal entre 2020 y 2023, manifestó que el fracking causaría graves riesgos ambientales y problemas de contaminación de fuentes de agua.
Según señaló en su momento quien hoy dirige la cartera de Transporte, esta técnica genera grietas en el subsuelo, las cuales pueden recorrer el subsuelo de manera impredecible con el riesgo de contaminar fuentes de agua. Añadió que el desgaste de la estructura podría provocar filtraciones de agua contaminada, por lo que consideró que la implementación de esta técnica no vale la pena frente al riesgo de daño ambiental.
Por su parte, la ministra de Ambiente y directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Irene Vélez, manifestó en entrevista con este medio a comienzos de febrero de 2026 que “quedar atrapados” en un mercado basado en energías fósiles “niega” la posibilidad de avanzar hacia una transición hacia una economía más sostenible.
“Uno no puede pararse en un negacionismo climático para defender intereses de la industria corporativa de los combustibles fósiles, particularmente, el petróleo y el gas. Es una mirada obtusa que, además, en otros países, por ejemplo, como Alemania, ha demostrado que genera una crisis de seguridad y soberanía energética que Colombia bien puede evitar con toda la capacidad que tiene de generar energías limpias”, expreso la titular de la cartera ambiental del Gobierno Petro.