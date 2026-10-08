Se acerca la temporada alta en Colombia y con ella un mayor tráfico de visitantes en las tiendas. En especial a mediados de diciembre, o al menos así lo revela el más reciente análisis de Sensormatic Solutions.
Durante las próximas semanas, los consumidores concentrarán una parte importante de sus compras en las semanas previas a Navidad y el fin de semana de Black Friday. De acuerdo con el informe, se prevé que el sábado 19 y el domingo 20 de diciembre sean los días de mayor afluencia.
“Los patrones históricos de comportamiento permiten anticipar cuáles serán algunos de los momentos de mayor actividad comercial y, con ello, ayudar a los retailers a prepararse para responder a una demanda más intensa”, explicó la marca.
Otras fechas en las que se estima una mayor intensidad incluyen el sábado 28 de noviembre (después del Black Friday), el martes 22 y el miércoles 23 de diciembre.
Conocer los movimientos en el calendario es clave para que los comerciantes pueden no solo preparar sus tiendas y personal, sino también garantizar que los productos correctos estén disponibles en el momento adecuado.
“Hoy en día, la mayoría de los procesos de compra comienzan en internet, lo que significa que los compradores llegan con una idea clara en mente de lo que quieren y eligen a los minoristas en los que confían para que les ofrezcan ese producto con una experiencia fluida”, afirmó Tony D’Onofrio, presidente de Sensormatic Solutions.
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¿Cómo prepararse?
- Tener los productos disponibles: en los días de mayor afluencia, evitar que los productos se agoten será fundamental para aprovechar el aumento en las ventas. Los consumidores buscan encontrar lo que necesitan de manera rápida y sencilla.
- Una reposición ágil puede evitar ventas perdidas: contar con inventario suficiente es apenas el primer paso. En momentos de alta demanda, identificar rápidamente cuándo un producto está por agotarse permite acelerar su reposición y reducir el riesgo de perder ventas, especialmente en artículos promocionales o de alta rotación.
- La experiencia de compra también entra en juego: los momentos de mayor afluencia pueden poner a prueba la operación de las tiendas. Filas extensas, productos agotados o dificultades para encontrarlos pueden afectar la percepción del consumidor. Por eso, la preparación para estas temporadas debe combinar una operación eficiente con una experiencia de compra ágil y sencilla.
- Más visitantes no necesariamente significan más ventas: llevar más personas a una tienda es solo el comienzo. Para convertir ese flujo de clientes en ventas y fidelización también es necesario contar con productos disponibles, espacios organizados, atención eficiente y procesos de pago que permitan completar la compra sin demoras.
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