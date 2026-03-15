Estos son los lugares donde puede cambiar su puesto de votación para las elecciones presidenciales de 2026

Los ciudadanos que quieran cambiar su puesto de votación para las elecciones de Presidencia de 2026 ya pueden hacerlo en los puntos habilitados por la Registraduría en todo el país.
La entidad tiene a disposición kioscos y puestos de inscripción en centros comerciales, alcaldías, plazas de mercado y otras sedes institucionales para facilitar el trámite de actualización del puesto de votación.
Este proceso permite que los ciudadanos registren su cédula en un lugar cercano a su residencia actual para poder votar allí en los próximos comicios.
Plazo para cambiar lugar de votación
La Registraduría tiene habilitado hasta el próximo 31 de marzo el proceso de inscripción y cambio de puesto de votación.
El horario de atención varía según el punto: algunos funcionan de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., y otros de 11:00 a.m. a 8:00 p.m., de lunes a sábado.
Cabe mencionar que el cambio de puesto de votación aplica únicamente para quienes hayan cambiado su lugar de residencia, para colombianos que regresaron al país de manera permanente tras vivir en el exterior.
Para realizar el trámite, los ciudadanos deben acudir personalmente a cualquiera de los puntos habilitados y presentar:
- La cédula de ciudadanía original (amarilla con hologramas o cédula digital).
- No se aceptan contraseñas ni fotocopias del documento.
El procedimiento es gratuito y toma pocos minutos, ya que el funcionario de la Registraduría registra la información directamente en el sistema electoral.
Aquí está la lista completa de los lugares donde puede cambiar su puesto de votación.