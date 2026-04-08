Estrella de la NBA invierte con Beckham en empresa que ya factura US$100 millones

La estrella de la NBA Giannis Antetokounmpo amplía su portafolio de inversiones con una nueva apuesta en el sector salud. El jugador de los Milwaukee Bucks adquirió una participación en IM8, empresa cofundada por David Beckham junto con Prenetics, en una operación de la que no se revelaron cifras, según información de Bloomberg. La compañía se enfoca en la venta de suplementos nutricionales orientados al bienestar diario.
IM8 fue lanzada en diciembre de 2024 y, en menos de un año, reporta ingresos anuales cercanos a los US$100 millones. Este crecimiento acelerado la posiciona como uno de los nuevos jugadores relevantes en el segmento de salud y bienestar, un mercado que ha ganado tracción tras la pandemia y que sigue captando inversión de alto perfil.
La entrada de Antetokounmpo no es aislada. La empresa ya había sumado como inversionistas a la tenista Aryna Sabalenka, actual número uno del mundo, y al piloto de Fórmula 1 Ollie Bearman. Este patrón refleja una tendencia creciente en la que deportistas de élite diversifican sus ingresos hacia sectores con potencial de crecimiento, más allá de los contratos deportivos.
En sus 13 años en la NBA, Antetokounmpo ha acumulado ingresos por US$338 millones, lo que lo ubica como el decimocuarto jugador mejor pagado en la historia de la liga, según datos de Sportrac. Esta capacidad financiera le ha permitido construir una estrategia de inversión similar a la de otros atletas globales que buscan capitalizar su marca personal.
Deportistas impulsan inversiones en salud y bienestar
El ingreso de figuras deportivas a empresas de salud no es un caso aislado. La extenista Serena Williams participa como inversora en la compañía Ro, enfocada en pérdida de peso, junto a nombres como Tom Brady y Charles Barkley. Este movimiento responde a un mercado global que, según diversas consultoras, supera el billón de dólares en valor y mantiene tasas de crecimiento sostenidas.
En comparación con décadas anteriores, donde los ingresos de los atletas dependían principalmente de salarios y patrocinios, hoy el enfoque se ha ampliado hacia la inversión directa en empresas. En el caso de Antetokounmpo, su portafolio ya incluye acuerdos con marcas como Nike, Google Pixel y T-Mobile, lo que fortalece su capacidad de expansión en nuevos negocios.
Un hecho relevante es que IM8 alcanzó los US$100 millones en ingresos en menos de 11 meses, un ritmo que pocas compañías del sector logran. Este desempeño contrasta con startups tradicionales de salud, que suelen tardar varios años en llegar a ese nivel de facturación.
El rol empresarial de David Beckham y Prenetics
Desde su retiro en 2013, David Beckham ha consolidado su perfil como empresario. A través de su firma DRJB Holdings, reportó en 2024 ganancias antes de impuestos por US$45 millones, un aumento frente a los US$36,2 millones del año anterior. Los ingresos de la compañía alcanzaron US$92,3 millones, con un crecimiento moderado del 1 %, además de distribuir más de US$80 millones en dividendos.
IM8 fue desarrollada junto con Prenetics, empresa que inicialmente exploró una estrategia de acumulación de Bitcoin en 2025. Sin embargo, tras la caída en los precios de las criptomonedas, la compañía decidió redirigir su enfoque hacia el negocio de salud, priorizando el crecimiento de IM8.
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La participación de Antetokounmpo también incluye un rol activo dentro de la empresa. El jugador afirmó que busca aportar desde la perspectiva del consumidor y facilitar la entrada a nuevos mercados y comunidades, lo que sugiere que su vinculación va más allá de una inversión financiera.