Con una muestra de 56.3 millones de interacciones, incluyendo mensajes, retweets, menciones y comentarios, un estudio realizado alrededor de la cuenta en la red social X del presidente de Colombia, Gustavo Petro, reveló cómo la audiencia digital en el país ha reaccionado durante el tercer año del mandatario.
La cuenta oficial del presidente Petro (@petrogustavo) en X tiene hoy cerca de 8.2 millones de seguidores y generó 12.9 millones de búsquedas, desde el 1 de agosto de 2024 hasta el pasado 31 de julio de 2025.
Durante este periodo y en esta comunidad digital, el balance general del sentimiento positivo es del 6,5 %. Lo que refleja que sigue a la baja al compararse con el 7,8 % de su segundo año y el 15,9 % obtenido en sus primeros 12 meses como presidente de Colombia.
Por otro lado, la cuenta del presidente Petro en X registró en el tercer año de mandato un sentimiento negativo del 42,9 %. Cifra que mejora frente al 45,3 % del segundo año, pero alejada del 38,8 % registrado en el primer año.
El estudio fue realizado por la consultora internacional Shift Porter Novelli, especializada en comunicaciones corporativas y servicios basados en datos. Esta agencia hace parte del Grupo Garnier, uno de los principales conglomerados de marketing de América Latina.
“La reputación ya no es un intangible. Ni se presume. La reputación de los líderes y las organizaciones se construye con estrategias basadas en datos, se verifica en las audiencias y se protege en las redes sociales y medios de comunicación con cercanía, consistencia y transparencia”, dijo Gonzalo Piñeros, gerente general de Shift Porter Novelli Colombia.
Petro tiene el mayor sentimiento negativo versus Trump, Milei y Bukele
El informe presenta una comparación entre la cuenta del presidente Petro y las cuentas oficiales de los mandatarios de Estados Unidos (Donald Trump), Argentina (Javier Milei) y El Salvador (Nayib Bukele).
De los cuatro líderes, Petro tiene el sentimiento negativo más alto (42,9 %), lo sigue Bukele (34,7 %), Milei (30 %) y muy lejos Trump con el 16,6 %.
Al otro lado de la moneda, en el sentimiento positivo, el presidente de Colombia tiene el porcentaje más bajo (6,5 %). El líder de este segmento es Trump (26,8 %), seguido de Bukele (15,8 %) y Milei (12 %).
Los 5 temas más trinados
El estudio revela el top cinco de los temas con mayor relevancia en la red social X clasificados por su alcance (cantidad de usuarios impactados).
El primer lugar del ranking y por lejos, con un alcance de 461 mil, está la crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos, a finales de enero del 2025, desatada por los ‘trinos’ de Petro y Trump, cuando el presidente de Colombia rechazó dos aviones militares con colombianos deportados desde Estados Unidos.
El segundo tema más trinado fue el 8 de octubre de 2024 cuando surgió una ola de mensajes sobre la percepción de un posible ‘golpe de Estado’. Esto encendió el debate sobre la institucionalidad democrática del país. El tema generó un alcance estimado de 107 mil usuarios, y se convirtió en uno de los momentos de mayor tensión narrativa durante el tercer año de Petro en la Casa de Nariño.
El podio lo cierra el ‘huracán político’ generado el 23 de abril de 2025 cuando el excanciller Álvaro Leyva realizó graves acusaciones contra el presidente Petro. Las repercusiones digitales de este hecho alcanzaron un público de 99 mil personas y alimentaron múltiples disputas entre detractores y simpatizantes del Gobierno.