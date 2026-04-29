ETF Hcolsel retrocede en jornada negativa en Colombia

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 28 de abril de 2026 en 2.167,42 puntos registrando una variación negativa de – 1,02 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 4,81 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap mantiene una tendencia lateral diaria. La primera zona de soporte estaría en los 2.160 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia se mantiene en los 2.370 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $154.613 millones, mostrando una variación positiva de 19,20 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $129.718 millones.
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Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Ecopetrol (Ecopetrol + 1,27 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $41.549 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a Grupo Cibest preferencial (PFCibest – 1,49 %) que negoció $34.859 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos el ETF iCOLCAP (iCOLCAP – 0,62 %) que transó un monto de $22.471 millones.
En una jornada negativa para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores retrocesos:
- En el primer lugar, el ETF HCOLSEL (Hcolsel) que retrocede – 4,58 %.
- En la segunda casilla, los títulos de Grupo Sura preferencial (PFGrupsura) que caen – 2,98 %.
- Finalmente, las acciones de Promigas (Promigas) que bajaron – 2,92 %.
Las acciones de Grupo Argos ordinaria (Grupoargos) suben 2,46 % y se establecen como el activo con mejor desempeño de la jornada.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap