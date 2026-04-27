Empresarios alertan que cambio en etiquetados desestabilizaría a más de 50.000 empresas

El gobierno del presidente Petro busca cambiar las reglas sobre los etiquetados de los alimentos en Colombia, sellos que señalan advertencias como excesos de azúcares o grasas saturadas.
Los empresarios acogidos en la Cámara de Alimentos de la ANDI señalan que la intención del Gobierno sería un complejo golpe de atender para más de 50.000 empresas.
La afectación sería todavía más compleja para algunos de los micro, pequeños y medianos empresarios del país, a quienes la nueva norma de etiquetados les afectaría procesos de producción.
Según la Cámara de la Industria de Alimentos de la ANDI resulta inconveniente para el país por los efectos en imposición de cargas técnicas y económicas que podrían afectar la estabilidad del sector.
“Existen varios puntos críticos en este nuevo proyecto: el primero de ellos tiene que ver con la falta de respuesta del Ministerio frente a la petición de la ANDI de convocar mesas de trabajo para evidenciar el impacto negativo que tendría esta medida y la falta de evidencia y rigor científico para la adopción de la misma”, señalan los empresarios.
Más posibles efectos negativos sobre los etiquetados en Colombia
Uno de los puntos críticos señala que este proyecto crearía una inestabilidad jurídica y técnica para la industria e implicaría la adopción de un obstáculo técnico para el comercio para el cual no están debidamente sustentados los requisitos que exigen tanto la Organización Mundial del Comercio como la Comunidad Andina.
Lo anterior toda vez que el cambio obligaría a rediseñar las etiquetas de la totalidad de los alimentos empacados en el país, forzando trámites masivos ante las entidades regulatorias como el INVIMA e introduce conceptos antitécnicos sobre productos “ultraprocesados”, creando nuevos sellos de advertencia sin la evidencia científica.
Según la ANDI, la Cámara ha calificado las restricciones sobre esta propuesta de los etiquetados como desproporcionadas, toda vez que el proyecto endurece las limitaciones para realizar declaraciones en salud en productos con sellos y endurece reglas visuales para tablas nutricionales y microsellos en empaques pequeños.
«Este nuevo reglamento técnico no está debidamente justificado, se hace sin la evidencia científica que debe soportar un cambio tan profundo como este. Es fundamental que el Gobierno escuche a quienes producen los alimentos en Colombia; ya que no se ha medido el impacto real de esta medida en las empresas”, dijo Camilo Montes, director Ejecutivo de la Cámara de la Industria de Alimentos de la ANDI.
Señala el gremio que esta medida afectará a la industria de alimentos, y “generará costos adicionales innecesarios en la producción y abastecimiento de alimentos para los colombianos».
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Finalmente, se recuerda que el Ministerio de Salud decide hacer este cambio sobre los etiquetados a pesar de que Colombia ya cuenta “con un modelo de etiquetado frontal, regulado mediante Resoluciones 810 de 2021, y modificadas recientemente mediante la Resolución 2492 de 2022 y la Resolución 254 de 2023”.