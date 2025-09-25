Eventual compra de Canacol tendría poco impacto en finanzas de Ecopetrol y mejoraría reservas de gas: Aval Casa de Bolsa

El mercado sigue reaccionando al acuerdo de confidencialidad para el intercambio de información entre Ecopetrol y Canacol, revelado por Valora Analitik y confirmado posteriormente por la petrolera.
Un informe de Aval Casa de Bolsa afirmó que el diálogo entre las dos compañías ha reavivado las especulaciones sobre una posible transacción estratégica “orientada a asegurar reservas de gas, en un contexto de déficit proyectado para Colombia y panorama retador para la canadiense”.
En relación con las cifras de la operación, la comisionista de bolsa del Grupo Aval analizó el impacto de una eventual adquisición total o parcial, resaltando que las cifras “corresponden a un supuesto y no reflejan datos oficiales”.
En este sentido, la firma expresó que, tomando como referencia las cifras de los últimos 12 meses con corte al segundo trimestre de 2025, el efecto sobre los resultados consolidados sería limitado, evidenciando que la operación tendría un impacto financiero marginal sobre los indicadores de rentabilidad de Ecopetrol.
Paralelo entre los números de Canacol y Ecopetrol
El informe de Aval Casa de Bolsa destacó que los activos totales de Canacol se ubicaron en US$1.240 millones a junio de este año, frente a los US$75.687 millones de Ecopetrol.
Así, en un escenario de adquisición total de Canacol, los activos de Ecopetrol aumentarían hasta $299,4 billones, lo que representa un incremento de apenas 1,6%, de acuerdo con la comisionista.
Adicionalmente destacó que, bajo el supuesto de una compra por parte de Ecopetrol financiada únicamente con deuda, sus pasivos crecerían de $189,0 billones a $192,4 billones (2,5 %).
“Esto refuerza que, en términos de balance, el peso relativo de Canacol sería limitado dentro de Ecopetrol, con implicaciones moderadas sobre su nivel de apalancamiento”, afirmó la compañía.
Poco peso en cifras, mayor valor en gas, advierte Aval Casa de Bolsa
En ese escenario de adquisición de Canacol por parte de Ecopetrol, y tomando como referencia las cifras de los últimos 12 meses con corte a junio de este año, “el efecto sobre los resultados consolidados sería limitado”, dijo la firma.
Lo anterior, teniendo en cuenta que los Ingresos aumentarían cerca de 1 %, alcanzando $132 billones, mientras que el Ebitda crecería alrededor de 2 %, hasta $51 billones, manteniendo un margen estable en el rango de 38 % y 40 %.
De igual forma, el margen neto se ubicaría en torno a 9 % y 10 %, con un ROE cercano al 16 %, “lo que evidencia que la operación tendría un impacto financiero marginal sobre los indicadores de rentabilidad de Ecopetrol”, dice la comisionista.
En el caso de las reservas probadas, el informe destaca que la integración de Canacol aportaría 44,6 millones de barriles de petróleo equivalentes (mbpe) adicionales.
“Bajo este escenario, las reservas totales de Ecopetrol se incrementarían en 0,8 %. Si bien el efecto en el total es marginal, representaría un aumento del 9,3 % en las reservas de gas, reforzando la posición de Ecopetrol en este segmento”.
En el mismo ejercicio, la vida media de reservas se ubicaría en 7,3 años, con una producción consolidada cercana a 260 mbpe y una tasa de reemplazo de 106 %. Frente a estos cálculos se reiteró que la eventual adquisición podría ser total o parcial y que las cifras corresponden a un supuesto y no reflejan datos oficiales.
Recomendaciones de Aval Casa de Bolsa
La comisionista mantiene su recomendación de subponderar para Canacol, a la espera de mayor claridad sobre una eventual transacción con Ecopetrol.
Esto, pues “si bien la acción se negocia a múltiplos relativos bajos, los beneficios de precios de gas realizados más altos se han visto contrarrestados por la presión sobre los volúmenes de producción y la reducción en reservas probadas, lo que refleja una declinación estructural en los campos actuales y limita la capacidad de reducción de deuda de la compañía en el largo plazo”.
En este contexto, la visión de Aval Casa de Bolsa continúa condicionada a la capacidad de Canacol para mantener un Ebitdax robusto, reponer reservas de manera efectiva y evitar un mayor deterioro en sus indicadores de endeudamiento.
