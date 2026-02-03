Exclusiva | URF revela escenarios para fondos privados tras el plan de repatriar sus inversiones de pensiones
Larisa Caruso, directora (e) de la Unidad de Regulación Financiera (URF), le respondió un cuestionario a Valora Analitik sobre las dudas que ha generado el proyecto de decreto para traer varios billones de pesos de pensiones que están invertidos en el extranjero.
La funcionaria explicó el alcance real de la iniciativa, las salvaguardas para proteger el ahorro pensional y negó que se trate de una imposición de inversiones o de una puerta a interferencias políticas.
¿Cómo se hizo el análisis de factibilidad del banco de proyectos?
El banco de proyectos no surge de un estudio aislado, sino de necesidades identificadas en mesas técnicas con actores del sistema financiero, el mercado de capitales y estructuradores. Allí se evidenció que el principal problema no es la falta de recursos, sino la fragmentación de proyectos, la asimetría de información y los altos costos de estructuración. La herramienta busca ordenar información y facilitar la conexión entre oferta y demanda de inversión, sin asignar recursos.
¿Dónde está la proyección de rentabilidad que iguale lo que hoy generan las inversiones en el exterior?
La regulación no puede garantizar ni fijar rentabilidades. Esa evaluación corresponde exclusivamente a las AFP, en el marco de su deber fiduciario. El decreto no obliga a invertir ni define activos específicos, y mantiene los principios de seguridad, rentabilidad y liquidez, así como el régimen de rentabilidad mínima y la supervisión de la Superintendencia Financiera.
¿Cómo se define el punto de maduración de las inversiones?
Ese análisis no lo hace la regulación. Determinar cuándo una inversión está madura es parte de la gestión técnica de cada fondo, de acuerdo con su política interna, modelos de riesgo y horizonte de inversión. El decreto evita cualquier señal de coadministración de portafolios.
¿Qué ocurre si no hay proyectos listos para invertir en el país?
No existe ninguna obligación de invertir en proyectos que no cumplan criterios prudenciales. El ajuste al límite global es gradual y se apoya en nuevos flujos y vencimientos naturales. Además, se incluyó una cláusula de escape que permite mantener inversiones en el exterior si no hay oferta local adecuada.
Si la reforma pensional entra en vigencia, ¿este decreto se deroga?
El proyecto se construyó con el marco legal vigente. Si la reforma es declarada exequible, la URF revisará y ajustará la reglamentación para armonizarla con el nuevo esquema, pero eso no implica una derogatoria automática.
Tras la salida de funcionarios con experiencia, ¿quién lidera el proyecto?
Se trata de un trabajo institucional. La URF opera con equipos técnicos colegiados, especializados en regulación financiera y pensional. Los cambios en cargos de libre nombramiento no afectan la continuidad ni el rigor técnico del proceso.
¿Habrá más salidas en la entidad?
Pueden darse ajustes normales, pero la prioridad es mantener la continuidad técnica y cumplir la agenda regulatoria.
Se ha cuestionado la publicación de hojas de vida con perfiles no técnicos. ¿Por qué?
Todas las vinculaciones cumplen los requisitos legales y los manuales de funciones. La labor de la URF es multidisciplinaria y responde a esa necesidad.
¿Por qué no se individualiza a los autores del documento técnico?
Porque es un producto institucional que refleja la posición técnica de la entidad, no opiniones personales, y está abierto a comentarios del público.
Críticos dicen que el decreto reduce diversificación, baja retornos y aumenta el riesgo político. ¿Qué responde?
La propuesta no elimina la diversificación internacional ni obliga a invertir en activos de menor rentabilidad. Mantiene salvaguardas claras: deber fiduciario, rentabilidad mínima, supervisión y una cláusula de escape. El banco de proyectos no decide inversiones ni asigna recursos; solo organiza información para mejorar el mercado.