Exministros de Ecuador y Colombia piden diálogo urgente para proteger el comercio bilateral

Exministros de Comercio Exterior y de Producción de Ecuador y Colombia expresaron su preocupación por las recientes medidas adoptadas por ambos gobiernos, al considerar que están generando impactos económicos no deseados sobre las actividades productivas formales y el comercio binacional.
Por medio de un comunicado, recordaron que ambos países comparten más de dos siglos de historia, una integración regional consolidada y estrechos vínculos empresariales que se reflejan en cadenas de valor conjuntas, inversiones cruzadas y generación de empleo en la frontera.
En esa línea, los exfuncionarios resaltaron que el comercio y las inversiones bilaterales alcanzan actualmente cerca de US$3.000 millones, involucran a más de 2.400 empresas y sostienen alrededor de 200.000 empleos en ambos territorios.
En ese sentido, destacaron que estos flujos son fundamentales para el crecimiento económico y el bienestar de la población, por lo que hicieron un llamado a trabajar de manera conjunta para protegerlos y profundizarlos, especialmente en un contexto internacional marcado por la incertidumbre y el aumento de medidas restrictivas al comercio.
Asimismo, reconocieron los desafíos en materia de seguridad que enfrentan ambos países y subrayaron la necesidad de fortalecer las acciones coordinadas entre autoridades, fuerza pública y organismos de inteligencia, con el fin de mejorar las condiciones en la frontera binacional y combatir a los grupos criminales transnacionales.
Destacado: Guerra comercial: Ecuador aumenta a 50 % los aranceles de importaciones provenientes de Colombia
A su juicio, las tensiones comerciales no contribuyen a resolver estos problemas y deben ser abordadas desde una perspectiva técnica y política.
En el documento, los exministros instaron a los gobiernos a restablecer de manera urgente los canales de diálogo diplomático al más alto nivel. Esto, con el propósito de definir acciones prioritarias en seguridad, desmontar las recientes medidas restrictivas —como tasas, aranceles, prohibiciones de ingreso de productos y limitaciones en el suministro de energía— y construir una agenda binacional de mediano y largo plazo a través de los mecanismos existentes.
Finalmente, recomendaron retomar y honrar los compromisos adquiridos en el marco de la Comunidad Andina de Naciones, como vía para superar las diferencias comerciales mediante el diálogo y las instancias previstas en el sistema de integración subregional.
Según indicaron, fortalecer la cooperación regional sigue siendo la mejor herramienta para enfrentar los desafíos comunes y garantizar un desarrollo sostenible para ambos países.