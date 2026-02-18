A través de una carta dirigida a la opinión pública, seis exministros de Hacienda expresaron su preocupación por el anuncio del Gobierno de implementar inversiones forzosas en el sistema financiero.
La propuesta del Ejecutivo se presenta en el marco de la emergencia económica y apunta a que las entidades bancarias redirijan un porcentaje del ahorro del público hacia proyectos considerados prioritarios para el país.
En ese contexto, los exfuncionarios hicieron énfasis en que este no es el mecanismo adecuado para atender la emergencia. De acuerdo con la misiva, este tipo de inversiones encarecen las tasas de interés, reducen la disponibilidad de recursos y terminan perjudicando a quienes más necesitan financiamiento.
“La experiencia internacional es contundente: la mayoría de las economías que adoptaron estos esquemas los desmontaron al constatar sus efectos negativos. Los países de la región que aún los mantienen son precisamente los que tienen los sistemas financieros más débiles”, señalan.
Para ejemplificar mejor su impacto, los exministros se remitieron a dos casos puntuales: Bolivia y Venezuela, destacando que son referentes que “difícilmente” debería seguir Colombia. Además, recordaron que se trata de una determinación de gran magnitud, por lo que requiere un debate técnico y riguroso.
Destacado: Inversiones forzosas podrían terminar financiando deuda pública en lugar de nuevos créditos: Asobancaria
“Existen instrumentos más eficaces y menos costosos para canalizar recursos hacia los sectores afectados, como garantías del Gobierno Nacional, subsidios focalizados a la tasa de interés y líneas de redescuento”, añadieron.
La misiva fue suscrita por los exministros Alberto Carrasquilla, José Antonio Ocampo, José Manuel Restrepo, Juan Camilo Restrepo, Juan Carlos Echeverry y Mauricio Cárdenas.
Días atrás, la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) también advirtió del riesgo que implicaba poner en marcha este mecanismo.
El presidente del gremio, Jonathan Malagón, explicó que este radica en que el Gobierno “saca la plata del crédito” para administrarla como recursos públicos, lo que probablemente derive en la financiación de otro tipo de gastos estatales, como ha ocurrido con parte de los recursos que maneja el Banco Agrario.
El líder gremial, además, enfatizó que el sistema financiero cuenta con ahorros cercanos a los $800 billones, depositados en 36 millones de cuentas (en manos del 98 % de los colombianos mayores). De manera que esta decisión se traduciría en “meterle la mano al bolsillo al ciudadano dos veces”, ya que el Gobierno pasaría a decidir qué hacer con una parte de ese ahorro privado.
Lea la carta completa: https://es.scribd.com/document/999719454/Carta-de-exministros
