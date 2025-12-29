Premercado | Expectativa por decisiones de la FED en 2026 y negociaciones de paz en Ucrania mueven bolsas

Bolsas Asia-Pacífico
La mayoría de los mercados bursátiles asiáticos cotizaron en rangos estrechos, ya que los volúmenes reducidos de fin de año y la participación limitada mantuvieron a los inversores cautelosos, aunque las expectativas de una política monetaria estadounidense más flexible el próximo año continuaron respaldando la confianza.
En Asia, el Nikkei de Tokio ha perdido el 0,44 %, y el Hang Seng de Hong Kong, el 0,71 %. La Bolsa de Shanghái ha subido un leve 0,04 %.
Corea del Sur destacó como un mercado regional con mejor rendimiento, con acciones que subieron bruscamente debido a las fuertes ganancias en las acciones tecnológicas de gran capitalización.
Por otra parte, las acciones asiáticas han recibido un apoyo subyacente de las apuestas de que la Reserva Federal de EE. UU. reducirá aún más los tipos de interés en 2026 después de su reciente recorte de la política monetaria.
Las expectativas de una flexibilización adicional han ayudado a mejorar las perspectivas para los activos de riesgo a nivel mundial, reduciendo los costes de endeudamiento y respaldando las valoraciones de las acciones, particularmente en los mercados emergentes y sectores sensibles a las tasas.
Mercados de Europa
Las principales bolsas europeas han comenzado la última semana del año prácticamente planas y sin una tendencia clara, pendientes de las tensiones geopolíticas, en concreto, de las negociaciones sobre el acuerdo de paz en Ucrania.
En los primeros compases de este lunes, Madrid avanza el 0,03 %, mientras que Londres baja el 0,04 %; París, el 0,08 %; Fráncfort, el 0,17 %; y Milán, el 0,24 %.
El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, avanza un mínimo 0,02 %.
Las bolsas europeas han vuelto este lunes a la cotización después de permanecer cerradas el pasado jueves (Navidad) y el viernes 26 de diciembre.
Las acciones de defensa europeas cayeron mientras los inversores reaccionaban a señales de progreso en las negociaciones de paz entre el presidente de EE. UU., Donald Trump, y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.
Trump declaró que ambos líderes estaban “acercándose mucho más” a alcanzar un acuerdo, aunque los problemas territoriales siguen sin resolverse tras su reunión.
Mercados de EE. UU. y América
Wall Street sí abrió el viernes, aunque cerró casi plano, con mínimas caídas, mientras los futuros sobre sus principales indicadores adelantan a esta hora una apertura en negativo.
Wall Street terminó la semana pasada con una nota positiva, con el S&P 500 alcanzando máximos históricos el viernes, extendiendo las ganancias impulsadas en gran parte por una recuperación de las acciones tecnológicas.
Las acciones de crecimiento de gran capitalización, que habían estado bajo presión a principios de mes, recuperaron impulso a medida que los inversores volvieron a sectores considerados beneficiarios a largo plazo de la inteligencia artificial y la flexibilización de las condiciones financieras.
La confianza también se ha visto respaldada por las expectativas de que la Reserva Federal está cerca del final de su ciclo de endurecimiento, y los mercados continúan descontando recortes en los tipos de interés para el próximo año. Los datos de inflación más moderados en las últimas semanas han reforzado las apuestas de que el banco central podría comenzar a flexibilizar su política monetaria en 2026, proporcionando un impulso a los activos de riesgo.
Los principales mercados cotizan con pocos movimientos en una jornada en la que no habrá referencias macroeconómicas relevantes, y en la que el mercado estará pendiente de la conclusiones de la reunión celebrada de este fin de semana en Florida entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
En otros mercados, el precio de crudo Brent, el de referencia en Europa, sube el 0,52 % hasta los US$61,32.
El oro baja el 1,17 % hasta los US$4.480,48 y, por último, el bitcoin se revaloriza el 2,45 % hasta los US$89.668,9.
Y es que el oro, que acumula una subida en el año del 70,19 %, se ha visto impulsado este 2025 por las tensiones geopolíticas, la inflación, un dólar débil y la demanda de bancos centrales para diversificar sus reservas, así como las expectativas de tipos en 2026 y la diversificación de inversiones a largo plazo dado el bajo rendimiento de los bonos.
(The Wall Street Journal, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
—