Hasta el 14 de septiembre, se podrá disfrutar de Expovinos 2025 en todos los almacenes Carulla y Éxito, en donde habrá diversas experiencias que buscan demostrar que maridar platos típicos con una buena copa es una buena opción.
En su edición número 20, Grupo Éxito está invitando a los colombianos a descubrir que el vino no tiene fronteras en la mesa. Bajo el concepto ‘El vino va con todo’, para que los asistentes aprendan, degusten y se apropien de una cultura que combina tradición, historia y sabor, demostrando que platos tan colombianoscomo una empanada, una picada o un ceviche también tienen un vino perfecto para acompañarlos.
Maridajes colombianos
Durante la feria, se presentan cuatro propuestas que rompen mitos y elevan lo cotidiano:
Empanada con Malbec joven: la crocancia del maíz y el relleno especiado encuentran en este tinto frutal el balance perfecto.
Picada colombiana con Carmenere: la combinación de morcilla, papas y carnes se armoniza con este vino de taninos aterciopelados y notas especiadas.
Ceviche con Sauvignon Blanc: la frescura y acidez del vino potencian cada bocado del mar.
Otros maridajes que también se pueden disfrutar incluyen los chips de papas fritas con un Chardonnay o una mazorca asada con Sauvignon Blanc, demostrando que hasta lo más cotidiano puede elevarse con la copa adecuada. Un Pinot Noir puede realzar la cremosidad de un ajiaco, mientras que un Primitivo acompaña a la perfección un plato de fríjoles o una posta cartagenera.
Y si se trata de preparaciones más tradicionales, un Tempranillo encuentra un aliado ideal en un tamal, un mondongo o incluso una lechona.
“En países como Argentina, Chile, Italia o España nadie duda en acompañar sus platos típicos con vino, y Colombia no tiene por qué ser la excepción. Si en Argentina, patria del asado y del malbec, nadie se sorprende al maridar chorizo, morcilla y costillas con vino, ¿por qué no hacerlo también con el asado criollo? Un sancocho puede encontrar en la uva Chardonnay un aliado ideal y un tamal puede brillar con un Torrontés salteño. Nuestro reto es romper esos mitos y mostrar que el vino no tiene fronteras: puede estar presente en nuestra mesa cotidiana y realzar los sabores que más nos identifican” afirmó José Rafael Arango, sommelier de Grupo Éxito.
Cabe mencionar que, Grupo Éxito cuenta con más de 800 referencias de vinos de 14 países. Además, durante Expovinos se podrá aprovechar ofertas especiales como el pague 2 y lleve 3 en más de 500 vinos.