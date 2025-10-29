Expresidentes Gaviria y Uribe preparan una coalición opositora para 2026

Un nuevo capítulo en la reconfiguración política de cara a las presidenciales de 2026 se escribirá este jueves en Rionegro (Antioquia), donde los expresidentes César Gaviria y Álvaro Uribe Vélez sostendrán un encuentro clave para avanzar en la conformación de una coalición opositora al petrismo.
El evento, que se llevará a cabo en el Hotel Dann Carlton de Medellín, busca definir las bases para la elección de un candidato único que enfrente al aspirante del Pacto Histórico en las urnas.
El contexto político añade presión: tras la consulta del Pacto Histórico, en la que Iván Cepeda obtuvo más de 1,5 millones de votos y se consolidó como la ficha presidencial del petrismo, los sectores de oposición buscan reorganizarse. Gaviria ha insistido en “reactivar un acuerdo escrito con el uribismo” e invitar a otros partidos a sumarse a una gran coalición de oposición e independencia.
Según confirmó el propio Gaviria, el encuentro con el líder del Centro Democrático busca retomar el acuerdo de alianza que ambos sectores tenían.
“Si no producimos un resultado contundente en marzo, que no deje espacio para que Petro se quede, va a ser difícil elegir un candidato”, advirtió el expresidente liberal, quien insistió en que la oposición debe actuar con una estrategia común. “Hay que pensar que Petro se tiene que ir y que debemos tener una ruta clara para lograrlo: ganar las elecciones y unir a los partidos”, agregó.
Esta cita se da una semana después de una primera reunión entre ambos exmandatarios, en la que participaron también Simón Gaviria y Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático. En esta ocasión, además de Simón, estaría presente María Paz Gaviria, hija del expresidente liberal.
Cabe mencionar que por el Centro Democrático la puja está entre Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín, Andrés Guerra y Miguel Uribe Londoño. En la liberal suena Mauricio Gómez Amín.
En paralelo hay otras reuniones que continúan agitando el tablero político, las directivas de Cambio Radical y el Partido Conservador estarían interesados en sumarse al nuevo bloque.