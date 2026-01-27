Luego del decreto emitido por el Gobierno Nacional en el mes de noviembre en el que se fijaba la eliminación de los aranceles para la importación de hilados y fibras de países con los que no se tienen tratados comerciales, la reconocida empresa del sector textil, Fabricato, ha tomado una determinación relevante frente al tema.
En entrevista con Valora Analitik Gustavo Lenis, presidente de la compañía aseguró que en los primeros meses de este año se cerrará por completo la hilandería.
“La eliminación de los aranceles ha sido malo para los fabricantes de hilos. Para nosotros es malo por la gente porque nosotros cerramos la hilandería y quedan 180 personas sin trabajos porque a nosotros nos va a salir mejor importar que hacer los hilos. Pero desde el punto de vista industrial es una muy mala decisión porque el impacto en las prendas no llega a 1 %”, relató el empresario.
El empresario relata que no tenían contemplado la clausura total del negocio, pero que ahora sí es una decisión tomada, la cual se efectuará “en el primer semestre de este año”.
Y es que, a su juicio, no solo es quietar el 10 % de arancel que se tenía sobre estos insumos, sino también un dólar más barato que favorece a los importadores. “Nos toca cerrar la hilandería, que tenía 200 personas más o menos”.
Dentro de todo el proceso de producción textil, es importante recordar que Fabricato cuenta con tres líneas: un primer negocio de hilanderías, relacionado con la fabricación del hilo; una tejeduría donde se tejen las telas; y un proceso final donde se terminan.
“Cuando nosotros hablamos de acabar la hilandería también hablamos de no exportar a Estados Unidos porque la regla en el TLC es que el origen se cuenta desde el algodón, no desde la fibra, porque la fibra es importada”, manifestó.
Estados Unidos llegó a representar para Fabricato el 16 % de las ventas en el exterior.
“El cierre de la hilandería fue un tema advertido al Gobierno y en algún Es dijeron que tocaba ser eficiente y por eso los invitamos a la planta para que conocieran que acá somos muy eficientes, pero no hicieron caso”, relató.
Lenis aclaró que con la salida de la hilandería van a desarmar todas las máquinas y “alquilar esos espacios dentro de su negocio inmobiliario”.
El golpe en el mercado ecuatoriano
En el caso ecuatoriano dice que la firma también tampoco está en un terreno para competir y pagar un 30 % de arancel para exportar de Ecuador.
“Además, ellos nos pusieron el 30 % de arancel y acá no se puso lo mismo, no quedó incluido entre los productos con los que respondió el Gobierno”, afirmó.
Ecuador es el principal mercado actual para esta tradicional empresa colombiana, con unas exportaciones de alrededor de US$15 000 millones.
Si bien Fabricato exporta actualmente el 8 % de lo que produce, “los programas que teníamos para exportar que sobre los cuales veníamos trabajando muy bien prácticamente quedan parados”.