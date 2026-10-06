Factores internacionales aumentaron el precio del dólar en Colombia y podrían ubicarlo este mes alrededor de $3.200

Durante el mes de septiembre de 2026, el peso colombiano experimentó una depreciación mensual del 2,9 %, cerrando en $3.307,5, lo que representó un incremento de $92,5 frente a agosto.
El movimiento de desvalorización de la divisa local frente al dólar estadounidense se concentró principalmente en la segunda mitad del mes y respondió a una combinación de factores internacionales y determinantes locales, como la menor liquidez cambiaria, de acuerdo con un análisis de Bancolombia.
El principal catalizador internacional de la desvalorización del peso fue la fortaleza generalizada del dólar estadounidense. El mes pasado, el índice DXY se apreció un 2 % mensual, desencadenando la depreciación de la mayoría de las monedas a nivel global.
Entre los factores externos que explican la tendencia destacan la decisión de la Reserva Federal de EE. UU. de incrementar de manera unánime su tasa de interés en 25 puntos básicos (pb), situándola en el rango de 3,75 % – 4 % el 16 de septiembre.
Al mismo tiempo, la economía estadounidense mostró una resiliencia superior a la anticipada. El PIB del primer trimestre de 2026 fue revisado al alza del 2,1 % al 2,5 %, mientras que el del segundo trimestre pasó del 1,5 % al 2,2 %.
En el comportamiento del peso colombiano también influyo el mercado de materias primas. El petróleo referencia Brent registró un alza del 14,4 % en septiembre, cerrando en US$103,53 por barril, mientras que el WTI se ubicó en US$90,42 por barril (+5,4 %).
Esta escalada fue provocada por tensiones geopolíticas en Medio Oriente, incluyendo el cierre temporal del oleoducto Este-Oeste en Arabia Saudita por ataques de drones desde Irak, y por la posible restricción a las exportaciones de diésel estadounidense.
Dado que la tasa de cambio cruzó al alza la media móvil de 50 días a mediados de septiembre y testeó la de 100 días, nivel que actúa como la principal resistencia dinámica de mediano plazo, Bancolombia anticipa presiones alcistas adicionales si se consolida dicha tendencia.
La entidad prevé que la cotización del dólar en Colombia se mantenga en un rango comprendido entre $3.190 (nivel de soporte) y $3.390 (nivel de resistencia).
La solidez de la economía de EE. UU. y la firmeza del índice DXY tendrán la mayor influencia hacia adelante, tal como se vio el mes pasado. No obstante, las decisiones del Banco de la República en reservas y en política monetaria, así como el avance formal en el diálogo fiscal con el FMI podrían actuar como factores amortiguadores de la volatilidad cambiaria, según la entidad.
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