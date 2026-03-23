Factory Steak & Lobster abre sus puertas en el corazón gastronómico de Bogotá

El corazón gastronómico de la capital colombiana tiene un nuevo integrante. Factory Steak & Lobster abrió sus puertas en el JW Marriott Bogotá con miras a posicionarse dentro del segmento de parrilla premium en la ciudad.
La propuesta de este restaurante gira en torno a la carne Angus Prime certificada importada y su concepto se basa en una cocina abierta donde los comensales pueden observar el proceso de cocción de los cortes, preparados con parrilla de carbón y horno Josper, un equipo utilizado en restaurantes de alto rendimiento por su capacidad de concentrar calor y controlar la temperatura de cocción.
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A esa apuesta también se suman los mariscos, particularmente langosta. Esta incorporación a la carta es la que da origen al concepto “surf & turf”, una combinación que busca ampliar el rango de consumo más allá de la parrilla tradicional.
Al menú, además, se suma una cava con más de 200 etiquetas de vino, seleccionadas para acompañar cortes de carne y mariscos.
Esta apertura va de la mano con la tendencia de los hoteles de lujo en Bogotá de fortalecer su oferta gastronómica como unidades de negocio independientes, capaces de atraer clientela local y generar tráfico propio más allá del alojamiento.