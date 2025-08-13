Grupo Falabella finalizó la primera mitad de 2025 triplicando sus ganancias tras un sólido desempeño de su operación en los países donde tiene presencia.
La compañía de retail vendió entre enero y junio más 5,3 billones chilenos (US$5.613 millones), lo que representó un crecimiento de 10,5 %, respecto al mismo periodo del año anterior.
Dicho resultado habría estado impulsado por “el desempeño en moneda local de los retailers, gracias a una propuesta comercial especialista atractiva y bien ejecutada”.
De otro lado, la utilidad de la empresa chilena aumentó 231 % en el primer semestre de este año hasta 769.953 millones de pesos chilenos (US$808 millones).
“Cerramos un buen semestre para el Grupo. Seguimos mejorando nuestros márgenes y más que duplicamos las utilidades: esto habla de que hemos logrado una consistencia notable en la ejecución de nuestra estrategia y, una vez más, los clientes volvieron a elegir nuestros productos y experiencias”, destacó el gerente general de Falabella, Alejandro González.
Los resultados de los seis primeros meses estuvieron acordes con el desempeño de la firma en el último año. Y es que, en 2024, Falabella cerró con el mejor balance financiero desde 2021, con ganancias de $480.943 millones de pesos chilenos (US$483 millones), un alza de 700 % u ocho veces más que en 2023.
Para mañana, 14 de agosto, la compañía tiene previsto realizar la llamada de resultados en la que ahondará con sus inversionistas sobre los temas financieros y operativos clave ocurridos en los primeros seis meses.
Así son los negocios de Falabella en la actualidad
Falabella desarrolla sus actividades actualmente en varios segmentos de negocio siendo el más relevante el de tiendas multiespecialista que opera bajo la marca Falabella. Este se compone de la venta de una variada gama de productos como vestuario, accesorios y productos para el hogar, electrónica, productos de belleza y otros.
Sumado a este, otra de sus unidades de negocio es la de mejoramiento para el hogar que opera bajo su marca Sodimac. En supermercados aparece bajo la marca Tottus; y con Mallplaza opera en el segmento inmobiliario a través de la construcción y arriendo de centros comerciales en Chile, Perú y Colombia.
El Grupo Falabella denominó como otros negocios al conjunto de agregaciones que incluye el resto de empresas como Digital Payments, Ikea, Fazil, compañías inmobiliarias distintas a Mallplaza, Corredora de Seguros de Chile, CF Seguros de Vida, e inversiones en Uruguay, Argentina y México.
En este contexto, la firma explicó que Perú es el único país extranjero en el cual Falabella opera en todas las áreas de negocio que mantiene Chile; Colombia, por su parte, posee actividades en las áreas de multiespecialista y retail financiero; y en Brasil se encuentran actividades en el área de mejoramiento del hogar.
