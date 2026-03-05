Falta de gas en Colombia generó un alza de 164.000 toneladas adicionales de dióxido de carbono en 2025

Gremios energéticos indicaron que la falta de producción de gas en Colombia, lo que genera una estrechez en la oferta, ya está teniendo efectos a nivel ambiental. Lo anterior se sustentó en que la industria colombiana hizo una sustitución de cerca de 38,6 Giga BTU por día de gas por combustibles más contaminantes, lo que en última instancia provocó un alza aproximada de 164.000 toneladas de dióxido de carbono.
A esto se añade que el sector industrial, que concentra una tercera parte de la demanda de gas y que utilizó este energético durante décadas, ahora lo está sustituyendo por carbón o fuel oil en sectores como cemento, papel, metalurgia, vidrio y alimentos.
Los resultados arrojaron que entre enero de 2025 y enero de 2026 el sector industrial dejó de comprar cerca de 38 Giga BTU por día de gas, lo que equivale a 16 % de la demanda del sector industrial, así lo reveló la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas).
Esta asociación, presidida por Luz Stella Murgas, añadió que la sustitución del gas se distribuyó de la siguiente manera: 50 % migró hacia gas licuado de petróleo (GLP), 23 % hacia carbón, 12 % a bagazo, 10 % a fuel oil y 5 % a electricidad.
Solo las emisiones del sector mencionado llegaron a 997.000 toneladas de dióxido de carbono en el año, lo que significa que aumentaron 164.000 toneladas frente a un escenario en el cual hubiese habido consumo de gas.
Con este contexto, Naturgas afirmó que se debe aumentar la oferta de gas en Colombia y que esto debe ser un objetivo de país, en el cual se dé viabilidad a las fuentes locales y también a las externas, pero garantizando un suministro confiable en el sector.
Cifras sobre el consumo de gas en Colombia
Naturgas también indicó que, si bien el sector industrial es el que consume más gas, con una participación sectorial de 28 % en 2025, hay otros sectores a los que este energético también les representa un insumo importante. Por ejemplo, la generación térmica tiene un consumo que llegó a una representatividad de 19 % en 2025. Le sigue el sector residencial con 19 %, refinería (14 %), comercial (7 %), gas natural vehicular (6 %), sector petrolero (4 %) y petroquímica (1 %).
De esta manera, Naturgas expone sus puntos de vista sobre la viabilidad no solo económica, sino también en materia de sostenibilidad del gas, a pesar de que este es un energético de origen fósil, al igual que el petróleo. Esto puede abrir un panorama interesante para la industria gasífera, no solo en los incentivos de producción local para no depender de importaciones, sino también para la inserción en mercados de exportación de gas natural licuado, es decir, el transporte de este mismo energético en estado líquido para facilitar su envío.
