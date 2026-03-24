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Fecha y lugar de asambleas que convocaron principales empresas en Bolsa de Colombia

Entre el 24 y el 30 de marzo se llevarán a cabo las asambleas de accionistas de las empresas más importantes de la Bolsa de Colombia.

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Asamblea general de accionistas Grupo Argos 2025
Asamblea general de accionistas Grupo Argos 2025. Foto: Valora Analitik

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Finales de marzo e inicios de abril son tradicionalmente las fechas elegidas por las empresas más importantes que negocian sus acciones en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) para convocar a sus asambleas anuales.

Valora Analitik comparte el calendario de fechas y de lugares en los que se realizarán esas reuniones en diversas ciudades de Colombia:

 

Martes 24 de marzo

– Grupo Cibest (Bancolombia) 9:00 am (Hotel Intercontinental de Medellín)

– Banco Davivienda 10:00 am (Torre Central Davivienda en Bogotá)

 

Miércoles 25 de marzo

– Celsia (Grupo Argos) 10:00 am (Centro de Eventos Plaza Mayor en Medellín)

 

Jueves 26 de marzo

– Davivienda Group 8:00 am (Torre CCI en Centro Internacional de Bogotá)

– Banco de Bogotá 9:00 am (Oficina principal del Banco Bogotá en el centro de Bogotá)

– Corficolombiana 9:00 am (Edificio Corficolombiana en el centro internacional de Bogotá)

– Grupo Argos 9:00 am (Centro de Eventos Plaza Mayor de Medellín)

– ISA 9:00 am (Sede de la Cámara de Comercio de Medellín)

– Grupo Bolívar 10:30 am (Torre Central Davivienda al occidente de Bogotá)

– Banco Popular 2:00 pm (Sede principal del banco en el centro de Bogotá)

– Banco de Occidente 3:00 pm (Sede Cali)

 

Viernes 27 de marzo

– Bolsa de Valores de Colombia (bvc) 8:00 am (Sede principal bvc en la zona financiera de la calle 72 de Bogotá)

– Ecopetrol 9:00 am (Centro de Eventos Corferias en Bogotá)

– Construcciones El Cóndor 9:00 am (Edificio Parque Empresarial P.H en Medellín)

– Grupo Aval: 8:00 am (Sede principal del Banco Bogotá en el centro internacional de Bogotá)

– Grupo Energía Bogotá (GEB) 9:00 am (Hotel Hilton Bogotá en la calle 73 de Bogotá)

– Grupo Sura 10:00 am (Teatro Metropolitano de Medellín)

– Mineros S.A. 11:00 am (Hotel Marriott de Medellín)

– Bolsa Mercantil de Colombia (BMC) 2:30 pm (Hotel JW Marriott de Bogotá), con transmisión vía YouTube y asistencia presencial

 

Lunes 30 de marzo

– Grupo Éxito 11:00 am (Sede del Grupo Éxito en el municipio de Envigado).

 

 

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Tags: Bolsa de Colombia
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