Fecha y lugar de asambleas que convocaron principales empresas en Bolsa de Colombia

Finales de marzo e inicios de abril son tradicionalmente las fechas elegidas por las empresas más importantes que negocian sus acciones en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) para convocar a sus asambleas anuales.
Valora Analitik comparte el calendario de fechas y de lugares en los que se realizarán esas reuniones en diversas ciudades de Colombia:
Martes 24 de marzo
– Grupo Cibest (Bancolombia) 9:00 am (Hotel Intercontinental de Medellín)
– Banco Davivienda 10:00 am (Torre Central Davivienda en Bogotá)
Miércoles 25 de marzo
– Celsia (Grupo Argos) 10:00 am (Centro de Eventos Plaza Mayor en Medellín)
Jueves 26 de marzo
– Davivienda Group 8:00 am (Torre CCI en Centro Internacional de Bogotá)
– Banco de Bogotá 9:00 am (Oficina principal del Banco Bogotá en el centro de Bogotá)
– Corficolombiana 9:00 am (Edificio Corficolombiana en el centro internacional de Bogotá)
– Grupo Argos 9:00 am (Centro de Eventos Plaza Mayor de Medellín)
– ISA 9:00 am (Sede de la Cámara de Comercio de Medellín)
– Grupo Bolívar 10:30 am (Torre Central Davivienda al occidente de Bogotá)
– Banco Popular 2:00 pm (Sede principal del banco en el centro de Bogotá)
– Banco de Occidente 3:00 pm (Sede Cali)
Viernes 27 de marzo
– Bolsa de Valores de Colombia (bvc) 8:00 am (Sede principal bvc en la zona financiera de la calle 72 de Bogotá)
– Ecopetrol 9:00 am (Centro de Eventos Corferias en Bogotá)
– Construcciones El Cóndor 9:00 am (Edificio Parque Empresarial P.H en Medellín)
– Grupo Aval: 8:00 am (Sede principal del Banco Bogotá en el centro internacional de Bogotá)
– Grupo Energía Bogotá (GEB) 9:00 am (Hotel Hilton Bogotá en la calle 73 de Bogotá)
– Grupo Sura 10:00 am (Teatro Metropolitano de Medellín)
– Mineros S.A. 11:00 am (Hotel Marriott de Medellín)
– Bolsa Mercantil de Colombia (BMC) 2:30 pm (Hotel JW Marriott de Bogotá), con transmisión vía YouTube y asistencia presencial
Lunes 30 de marzo
– Grupo Éxito 11:00 am (Sede del Grupo Éxito en el municipio de Envigado).
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